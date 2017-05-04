В Чехии нашли останки военнопленного родом из Мангистау

Родственники Тайлака Алиби, одного из 16 казахстанских военнопленных, останки которого обнаружили волонтеры в Чехии, планируют посетить братскую могилу и перезахоронить прах участника Великой Отечественной войны на родине , пишет , пишет газета "Лада"





Волонтеры-поисковики обнаружили захоронения 16 казахстанских военнопленных в округе Йесенице Оломоуцкого региона Чехии в 2016 году. В братской могиле нашли прах уроженца Мангистау, рядового Тайлака Алиби.





- В округе Йесенице в годы Второй мировой войны было расположено около 60 немецких трудовых лагерей. Здесь работали и умерли около шести тысяч военнопленных из Советского Союза, Великобритании, Франции и Польши. Посол Казахстана в Чехии Сержан Абдыкаримов 14 мая 2016 года посетил и возложил венок на кладбище погибших советских военнопленных, - сообщили в посольстве РК в Чехии.









В селе Тущыкудык Мангистауского района проживают родные Тайлака Алиби: его 77-летний сын Далубай Тайлаков, младший брат супруги Зияды - Тулесин Кушеков. И племянники участника войны - Шылбырбай Тогызбаев, Кыстаубай и Мухтар Алиби.





- Переписка прекратилась в 1943 году. Мы считали его пропавшим без вести. В 2016 году посольство РК в Чехии направило письмо в акимат Мангистауского района о розыске родных Тайлака Алиби. В письме сообщили, что останки нашего родственника разыскали волонтеры в Чехии. При нем была фотография и его данные. Мы, конечно, не ожидали, что его останки найдут, - рассказали родственники Тайлака Алиби.





Воспоминаниями об участнике войны поделился самый старший из его родственников, 82-летний Тулесин Кушеков.





- Тайлак Алиби родился в 1899 году в Гурьевской области, в колхозе Акорпа (ныне село Киякты Мангистауского района). Супруга Зияда родила ему двоих дочерей и двоих сыновей, - рассказал Тулесин Кушеков.





До призыва на фронт, как рассказывают родственники, Тайлак Алиби работал в колхозе старшим чабаном.





- На войну в январе 1942 года из колхоза Акорпа призвали 42-х мужчин. Все они на верблюдах в заснеженную зиму поехали в военкомат Форт-Шевченко. Когда Тайлак уходил на войну, то сказал аксакалам на прощание: «Мы уничтожим фашистов и вернемся обратно с победой». Он попал на Украинский фронт, - рассказал Тулесин Кушеков.





В конце войны, по словам родственников, от голода умерла младшая дочь Тайлака Алиби. Другая дочь - Айжаксы - проживает в Бейнеу. В этом году ей исполнилось 95 лет.





- В 1986 году от болезни скончался младший сын Тайлака Алиби и спустя время ушла из жизни жена ветерана Зияда, - рассказали родственники





Родственники Тайлака хотят перезахоронить его останки в Тущыкудыке. В июне племянник участника ВОВ Мухтар планирует посетить место захоронения своего дяди.





- Посольство РК в Чехии готово оказать поддержку в установлении контактов родственников погибших казахстанцев с чешскими местными властями. К нам обращаются родные пропавших без вести солдат, и мы по возможности помогаем в поиске через российские общественные и государственные организации, - рассказал Дамир Уажанов, первый секретарь посольства РК в Чехии.





Волонтеры-поисковики, как рассказали в посольстве РК, продолжают работу по поиску и идентификации других, возможно захороненных в Чехии, военнослужащих из Казахстана.



