Кандидаты в президенты страны должны будут проходить медосвидетельствование

Такую норму предложил глава государства предусмотреть в обновленной Конституции Казахстана, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz





конституционном законе «О выборах» предусматриваются поправки, направленные на повышение правовой грамотности избирателей и участников избирательного процесса. Вносятся дополнительные требования, предъявляемые к кандидату в президенты. Это наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет; подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей », - сказал М. Бекетаев в ходе презентации проекта конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» в Мажилисе Парламента РК.









Как пояснил после заседания в кулуарах Мажилиса глава ведомства представителям прессы, требование по медосвидетельствованию будет являться обязательным.





«Оно (требование) будет прописано. Будет ясная и понятная процедура, будет понятно, как это будет, в какие сроки. Просто сейчас я этого не знаю, потому что подзаконные акты будут разрабатываться и утверждаться позднее. Сейчас задается общая канва. Более детальное регулирование будет утверждено позднее», - уточнил М. Бекетаев.





При этом он отметил, что данная норма предусмотрена в связи с важностью госфункций, которые возлагаются на президента.





««Для того, чтобы выполнять такие важные государственные функции, человек должен быть готов их выполнять», - указал министр.





В то же время глава ведомства рассказал, что в конституционном законе «О президенте» полномочия президента приводятся в соответствие с конституционными поправками.





«В частности, президент по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом парламента, назначает на должности членов правительства. Вместе с тем, в случае обращения депутатов парламента об освобождении от должности члена правительства в установленном Конституцией порядке президент освобождает его от должности. Из конституционного закона «О президента» исключаются функции - издавать указы, имеющие силу закона, объявлять проект закона срочным, поручать правительству внести законопроект в мажилис, а также отменять акты правительства», - перечислил М. Бекетаев.





В конституционный закон «О первом Президенте» вносятся поправки в части наименования и уточнения статуса Первого Президента Казахстана как Елбасы.





Конституционный закон «О парламенте и статусе его депутатов» будет дополнен новой статьей 22 прим. 1, которая будет определять порядок согласования с мажилисом кандидатур членов правительства.





«Консультации будут проводиться в соответствующих постоянных комитетах, соответствующие кандидатуры представляет премьер-министр или уполномоченное им должностное лицо. Соответствующий комитет будет вносить заключение по каждой обсуждаемой кандидатуре. Согласно конституционным поправкам, в конституционный закон «О Правительстве» вносятся изменения по упразднению центральных исполнительных органов, которые не входят в состав правительства. Также устанавливаются нормы, регламентирующие взаимоотношения правительства с президентом и парламентом. Правительство действует в пределах срока полномочий мажилиса, а также слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом», - добавил он.





Согласно изменениям в конституционный закон «О Конституционном совете » предусмотрено право президента направлять обращения в Конституционный совет в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности. При этом определяются последствия обращения в Конституционный совет и последствия принятия советом решения.





«В конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» вносятся поправки, которые направлены на уточнение реализации Верховным судом функций по разъяснению судебной практики. Вместе с тем, устанавливаются требования к участникам конкурса на должность судьи. В целях их усиления пересмотрен возраст кандидатов судьи районного суда», - пояснил министр.





В заключение М. Бекетаев дополнил, что также вносятся поправки в конституционный закон «О республиканском референдуме».





«Не могут быть предметом референдума вопросы унитарности, территориальной целостности республики, формы правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные первым президентом Елбасы и его статуса.





Принятие законопроекта не требует дополнительных затрат из госбдюжета», - подчеркнул глава ведомства.



