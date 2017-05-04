В Усть-Каменогорске юрист через суд выселил из дома своих престарелых родителей

70-летний отец и 66-летняя мать адвоката остались без дома, который строили несколько лет.

Неприятная история произошла в Усть-Каменогорске. Жанат Аленчинов, юрист и адвокат, выселил из дома свою семью , передает , передает Zakon.kz





«Данная жалоба – это крик о помощи престарелых родителей на неправомерные действия собственного сына, который, являясь адвокатом и бывшим сотрудником правоохранительных органов Восточно-Казахстанской области, используя свои профессиональный опыт, связи и наше доверие, перешагнув через все нормы морали и закона, в угоду молодой жене выбрасывает на улицу собственную мать и отца из их собственного дома, которым завладел обманным путем», - так начинается обращение, написанное в Прокурору Восточно-Казахстанской области, Аппарат Президента Республики Казахстан, Мажилис Парламента РК, Генеральную прокуратуру РК, Председателю Верховного суда РК и другие органы.





Началось все с того, что в 2010 году глава семейства Курмангазы Аленчинов подарил дочери Жанее Калдыбаевой участок земли в Усть-Каменогорске. Семья на общие средства стала строить там дом, который решено было считать общим имуществом. В 2014 году туда заселилась вся семья, кроме Жанны Калдыбаевой, которая живет и работает в Астане.





«Строительство велось нашей семьей около 5 лет и все наши с матерью накопления, в том числе пенсионные, а также заработная плата за 5 лет и пр. доходы были вложены в этот дом, так как мы рассчитывали доживать старость в нормальных условиях. Вложения же моего сына Аленчинова Ж.К. в строительство дома были совсем несущественными, так как в 2015 году в период строительства дома он приобрел дорогой автомобиль PRADO 2014 г.в. стоимостью около 50 000$, а также приобрел в кредит несколько телевизоров, холодильников, стиральных машин», - рассказывает отец Курмангазы Аленчинов.





В 2016 году Жанат Аленчинов привел в дом молодую жену. Как рассказывают его родные, Анна проявляла неуважение к старшим, провоцировала скандалы. После очередной ссоры Жанат с женой ушли из дома. Далее с его стороны начались звонки сестре в Астану. Мужчина хотел, чтобы Жанна выслала ему доверенность на дарение дома. Это продолжалось более месяца. 3 мая 2016 года в Усть-Каменогорске состоялся семейный разговор, во время которого Жанат Аленчинов убедил близких написать на него дарственную, пообещав, что вся семья, как и прежде, будет жить там.





«Вся семья очень уважала моего сына - Аленчинова Ж.К. и, увидев его «вернувшееся уважение» и настрой на «мирное проживание», убеждение всех членов семьи, что отношения с сыном и старшим братом вновь станут добрыми, родственными, а также, что никто никого не куда не выгонит, семья дала согласие на подписание Калдыбаевой Ж.К. договора дарения дома на брата – Аленчинова Ж.К», - сказано в обращении Курмангазы Аленчинова.





И через некоторое время после этого супруга Жаната Аленчинова стала откровенно выживать из дома родню мужа. После очередной ссоры, 7 ноября 2016 года, старший сын семейства взялся за выселение семьи. 15 ноября 2016 года он подал исковое заявление в Усть-Каменогорский городской суд о выселении своих отца, матери и младшего брата с женой из дома.

Узнав про это, Жанна Калдыбаева подала исковое заявление о признании Договора дарения дома своему брату недействительным. В иске она указала, что Аленчинов Жанат, злоупотребив доверием и введя в заблуждение, сыграв на чувствах родственников, обманным путем обрел право собственности на дом.





В конечном итоге семья стала участником судебных тяжб. О том, как все происходило, на видео, приведенном ниже, рассказывает Жанна Калдыбаева.









В суде Жанат Аленчинов апеллировал к тому, что на родителей записан другой частный дом в пос.Прудхоз. И якобы туда родные могут переехать. Но после проверки суд решил, что данный дом находится в ветхом состоянии и непригоден для проживания в нем пожилых людей. Аленчинову было отказано в выселении его родителей.





Жанне Калдыбаевой также было отказано в признании дарственной на дом недействительной. Суд посчитал, что он был заключен добровольно и не противоречит нормам действующего законодательства.





Однако апелляционная инстанция отменила решение суда в части выселения пожилых родителей Аленчинова из дома, и постановила обратное – выселить семью Аленчиновых – отца, мать, младшего брата и его жену, без предоставления другого помещения.





«Сегодня, благодаря нашему сыну и судебной системе, которая его поддержала, мы, пожилые люди, остаемся в разваливающейся хибаре без отопления, которая требует капитального ремонта. Все наши накопления, в том числе пенсионные, вложены в строительство дома, из которого нас выселяют, а сил зарабатывать и строить в силу наших болезней и старости у нас с матерью уже нет», - так завершается обращение главы семьи Аленчиновых в надзорные и другие органы.





Редакция Zakon.kz хотела взять комментарий у Жаната Аленчинова. «Я передам ему ваш номер телефона, если он посчитает нужным, то свяжется с вами», - сказала девушка, ответившая по номеру Аленчинова. На момент выхода статьи мужчина не перезвонил…





Как рассказывает Жанна Калдыбаева, сегодня, 4 мая, в суде будет решаться вопрос о предоставлении отсрочки по выселению пожилых людей.



