Казахстанские «пляжники» стартуют на турнирах в Катаре и Вьетнаме

На этапе в Дохе Qatar Masters выступят два казахстанских дуэта

4 мая в Катаре и Вьетнаме стартовали этапы Азиатского тура по пляжному волейболу. В Дохе сильнейших определят мужчины, а женщины будут соревноваться во Вьетнаме, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФВ РК.





На этапе в Дохе Qatar Masters выступят два казахстанских дуэта. Александр Дьяченко и Алексей Сидоренко на групповом этапе сыграют против соперников из Катара и Индонезии, а Дмитрий Яковлев и Сергей Богату встретятся с командами из Катара и Омана.





Этап Азиатского тура среди женщин Tuan Chau — Ha Long Master также стартует 4 мая. Казахстан представят победительницы этапа Азиатского тура в Кантхо Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова. На групповой стадии они встретятся с командами Малайзии и Индонезии.







