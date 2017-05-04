Казахстанские «пляжники» стартуют на турнирах в Катаре и Вьетнаме
4 мая 2017, 12:36
На этапе в Дохе Qatar Masters выступят два казахстанских дуэта
4 мая в Катаре и Вьетнаме стартовали этапы Азиатского тура по пляжному волейболу. В Дохе сильнейших определят мужчины, а женщины будут соревноваться во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФВ РК.
На этапе в Дохе Qatar Masters выступят два казахстанских дуэта. Александр Дьяченко и Алексей Сидоренко на групповом этапе сыграют против соперников из Катара и Индонезии, а Дмитрий Яковлев и Сергей Богату встретятся с командами из Катара и Омана.
Этап Азиатского тура среди женщин Tuan Chau — Ha Long Master также стартует 4 мая. Казахстан представят победительницы этапа Азиатского тура в Кантхо Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова. На групповой стадии они встретятся с командами Малайзии и Индонезии.
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