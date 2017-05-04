Внедорожник спровоцировал тройное ДТП на трассе близ Алматы и скрылся
4 мая 2017, 12:45
Полиция ищет водителя черного Highlander, спровоцировавшего крупное ДТП на трассе в Алматинской области и скрывшегося с места происшествия.
Тройное ДТП произошло на трассе Алматы — Кокпек — Коктал в Алматинской области из-за несоблюдавшего правила водителя внедорожника, сообщили очевидцы происшествия.
Со слов пострадавшей в аварии девушки и водителя Mitsubishi Pajero, Hyundai Accent, Mitsubishi Pajero и черная Toyota Highlander двигались в западном направлении по трассе. Водитель Accent захотел перестроиться в правый ряд, когда в том же направлении ехал Highlander и без включенных поворотников также приступил к маневру. Он на полном ходу бьет Accent. Легковушку закрутило, она ударила Mitsubishi, затем врезалась в дерево и слетела в кювет.
В ДТП пострадали два человека: водитель и пассажирка Hyundai Accent. Водителя госпитализировали со множественными ушибами, девушка от госпитализации отказалась, хотя жаловалась на боли в ребрах.
Toyota Highlander с места ДТП скрылась. Полиция разбирается в произошедшем.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / очевидцы
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