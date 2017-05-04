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Гибридный седан Karma вернется на рынок в мае

4 мая 2017, 12:49

Karma Automotive – правопреемница обанкротившейся Fisker Automotive, а ее модель Revero – это модернизированная Karma, выпускавшаяся в 2011-2012 годах.

В этом месяце американская компания Karma Automotive начнет поставки своего плагин-гибридного седана Revero. В ознаменование этого события был выпущен рекламный ролик.

Karma Automotive – правопреемница обанкротившейся Fisker Automotive, а ее модель Revero – это модернизированная Karma, выпускавшаяся в 2011-2012 годах. Впервые новый автомобиль был представлен прошлой осенью. Четырехдверке немного переработали дизайн, обновили оснащение и установили новую батарею. В результате запас хода на чистой электротяге вырос с 50 до 80 км. Заднюю ось Karma Revero вращают два электромотора, выдающие 403 л.с. и 1330 Нм, спереди установлен 235-сильный ДВС, предназначенный только для генерации энергии на борту. Седан развивает 96 км/ч за 5,4 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Опциональное 40-киловаттное устройство позволяет восстановить 80% заряда за 24 минуты, стандартная зарядка занимает 3 часа.

Цены на Revero начинаются со 130 тысяч долларов, и пока гибрид доступен для заказа только в США и Канаде, но планируется и освоение других рынков. На данный момент организовано лишь мелкосерийное производство, и Karma Automotive надеется поставить не более 1000 экземпляров за год, но новые владельцы компании – китайская группа Wanxiang – уже строит у себя на родине большой завод.

Текст: Александр Орехов
Фото: Karma Automotive

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