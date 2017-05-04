Казахстанка рассказала, как избавилась от синяков, тирана-мужа и глупых иллюзий

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2016 года жизнь одной казахстанки превратилась в страшный кошмар . Через некоторое время шокирующие снимки избитой женщины облетели всю сеть, а 12 октября этого же года она рассказала свою ужасающую, но, к сожалению, вполне бытовую историю.





Бывший муж почти полгода насильно удерживал ее взаперти, избивал, заставлял подписывать клятвы кровью, раздевал при детях и угрожал ножом. Несмотря ни на что, Гульмира Кабышева смогла начать новую жизнь: сегодня она яркая, смелая, активная женщина с горящими глазами. Она рассказала о воплощенных мечтах детства, танцах и будущем замужестве, пишет ИА «NewTimes.kz»





О правосудии





Следователь со мной неохотно разговаривал на днях. Он сказал, мол, я же говорил вам, дело в прокуратуре, приостановлено за неимением состава преступления. То есть, со мной ничего не происходило: меня не били, не колотили, в больницу я якобы не поступала по официальным данным. В больнице сказали, что рентгена не было. А «свидетели», которые все видели, сделали вид, что ничего не видели. Поэтому все приостановилось, а прокуратура не выдавала постановления о возобновлении. Что делать со следствием – не знаю. Дело закрыли, даже не доведя до суда. Следователь резко поменял свою точку зрения еще в октябре, и в мою сторону начались какие-то упреки. И я понимаю, что все было подкуплено.





Я стараюсь сейчас от этого освободиться. Надеяться на правосудие? Я написала в 4 инстанции и приложила свои фотографии. Видео с синяками я отправляла следователю. У нас вообще был казус. Когда я ему написала в WhatsApp, он спросил: «А вы кто?». То есть он просто взял и всю переписку удалил. В том числе и мои фото и видео.





О негативе





По-прежнему не хочу быть жертвой. Да, я пережила насилие. Но я признаю, что в этом семейном конфликте была и моя ошибка. Мне часто пишут женщины и спрашивают, как у меня получается улыбаться, как я научилась жить дальше. Честно, я даже не знаю, просто произошел переломный момент, жизнь разделилась на «до» и «после».





А сейчас я просто не допускаю негатива в своей жизни. В последнее время я даже перестала листать ленту Facebook. Все льют друг на друга негатив: все плохие, сосед плохой, президент плохой, все плохо. В декабре, наверно, и случился тот переломный момент: я вышла из #НеМолчи, из соцсетей, решила просто убрать все негативное из своей жизни.





О новой жизни





Моя жизнь изменилась полностью. Живу сейчас в Караганде, здесь мой бизнес, здесь у меня миллион друзей, и вы даже не представляете, как круто все обернулось! Мою жизнь наполняют миллионы положительных эмоций. Добрые люди, которые поддерживают меня. Некоторые, самые близкие из них, в курсе того, что со мной произошло. Несмотря ни на что, я живу и радуюсь, очень рада, что я сейчас живу в Караганде. Дети стали очень спокойные. Они не вздрагивают, как раньше, от каждого шороха. Раньше они дергались от малейшего звука. У дочери прошла аллергия, которая у нее была на фоне стресса из-за развода. И, кстати, предпринимательская среда здесь очень отзывчивая, стойкая и бойкая.





Сейчас я готовлю свою коллекцию, правда, она немного задерживается. Перевезла свой магазин фурнитуры и натуральных камней с города Актау в Караганду, нашла место, сейчас активно занимаюсь рекламой. У меня больше мастерская – магазин. Я провожу мастер-классы, пока бесплатно, а потом планируется проведение на платной основе. Я «пожила» в сообществе "Бизнес Молодость, это - уроки для предпринимателей. В течение 2 месяцев я была в этой среде. Это был переход от стрессового состояния к действиям. Я поняла, что нельзя стоять на месте.





Поэтому я перевезла магазин, постоянно была чем-то занята, со мной все это время была моя мама, она помогала мне в становлении, с декабря по март жила со мной. Правда вот недавно она уехала в Актау, потому что у меня родился племянник, и она будет там помогать.





Сейчас я еще записалась на курсы кройки и шитья, на 3 месяца, базовый курс. Хочу вспомнить, как шить, раньше увлекалась этим. А в дальнейшем планирую пойти на курсы моделирования. Это была моя мечта – создать свою линию одежды. В выпускных классах я хотела поступать в Алматы, но родители были против и не разрешили. Это далеко, там часто землетрясения – вот такие были отговорки, и в итоге я поступила в Уральск на переводчика. Хотя мечтала пойти либо на дизайнера, либо в театральный. А сейчас вот воплощаю свои детские мечты! И все-таки я еще очень хочу посетить курсы актерского мастерства. Я романтик, и считаю, что мечты должны сбываться. Мне кажется, играть в театре – это наивысшее для меня наслаждение.





Еще я записалась на танцы в стиле хаус. Хожу вместе с карагандинскими предпринимателями! Даже представить не могла, как круто повернется моя жизнь. Что еще можно сказать о моей новой жизни? Все круто! Просто супер!





Об отношениях и замужестве





Я сейчас одна живу, с детьми. Временами нанимаю няню, мама ведь уехала. Подруга у меня есть очень хорошая, она мне помогает с детьми, за что я ей благодарна. Мужчины…да, есть интересные парни, которые оказывают знаки внимания. Я планирую выйти замуж снова. А сейчас я работаю над ошибками. Правда, теперь я буду внимательнее присматриваться к кандидатам. Первый раз я вышла замуж в 19 лет. По молодости, нелепости. Я себя не ценила, не уважала, казалось, не выйду сейчас – не выйду никогда. Это такая юношеская глупость. Думаю, что выйду замуж в течение 3 лет. А, может, и раньше (смеется)! Сейчас пока надо поставить на ноги бизнес.





Кстати, я прошла тренинг по взаимоотношениям. Изменилось отношение к людям совершенно. Я перестала ожидать чего-то, перестала тешить себя иллюзиями. Осознала, что у всех свои тараканы. И если бы я прошла этот тренинг раньше, я бы вышла из сложившейся ситуации совсем по-другому. Я бы развелась так или иначе, но не доводила бы это все до такой степени как сейчас. Но мы учимся на своих ошибках!





Автор: Екатерина Мостовая