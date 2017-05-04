Комодский дракон напал на туриста в Индонезии
4 мая 2017, 12:56
На востоке Индонезии турист подвергся нападению комодского дракона - гигантской ящерицы из семейства варанов.
По словам смотрителей национального парка Комодо, это первый такой инцидент за последние пять лет, передает Русская служба BBC.
Комодские драконы обитают на небольшой группе индонезийских островов. Это крупнейшие в мире ящерицы - некоторые особи достигают трех и более метров в длину и весят до центнера. К тому же их укусы ядовиты.
Пострадавшим оказался 50-летний турист из Сингапура. Он проигнорировал предупреждения и решил сфотографировать опасное пресмыкающееся крупным планом.
В результате мужчина получил сильный укус в ногу.
Вызванный военный катер доставил пострадавшего в ближайший медицинский центр.
"Комодские драконы не любят, когда их беспокоят во время еды. Турист, должно быть, подошел слишком близко", - сказал главный егерь национального парка Комодо в беседе с "Джакарта пост".
Как говорит смотритель, инцидент произошел за пределами зоны безопасности, рекомендованной для посещения, но турист решил сэкономить на гостинице и гиде, остановившись на постой у местных жителей.
Комодские вараны - довольно агрессивные животные, представляющие опасность для человека. Известны случаи нападения этих хищников на людей со смертельным исходом.
Кроме мощных челюстей опасность представляют и ядовитые железы варана - при укусе токсины могут вызвать у жертвы шок, паралич и потерю сознания.
Фото GETTY IMAGES
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