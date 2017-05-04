Комодский дракон напал на туриста в Индонезии

По словам смотрителей национального парка Комодо, это первый такой инцидент за последние пять лет, передает передает Русская служба BBC





Комодские драконы обитают на небольшой группе индонезийских островов. Это крупнейшие в мире ящерицы - некоторые особи достигают трех и более метров в длину и весят до центнера. К тому же их укусы ядовиты.





Пострадавшим оказался 50-летний турист из Сингапура. Он проигнорировал предупреждения и решил сфотографировать опасное пресмыкающееся крупным планом.





В результате мужчина получил сильный укус в ногу.





Вызванный военный катер доставил пострадавшего в ближайший медицинский центр.





"Комодские драконы не любят, когда их беспокоят во время еды. Турист, должно быть, подошел слишком близко", - сказал главный егерь национального парка Комодо в беседе с "Джакарта пост".

Как говорит смотритель, инцидент произошел за пределами зоны безопасности, рекомендованной для посещения, но турист решил сэкономить на гостинице и гиде, остановившись на постой у местных жителей.

Комодские вараны - довольно агрессивные животные, представляющие опасность для человека. Известны случаи нападения этих хищников на людей со смертельным исходом.

Кроме мощных челюстей опасность представляют и ядовитые железы варана - при укусе токсины могут вызвать у жертвы шок, паралич и потерю сознания.



