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Полиция расчищает район Центральной клинической больницы в Алматы

4 мая 2017, 13:17

Скопление полицейских возле бывшей "совминовской" больницы привлекло внимание горожан.

Полиция расчищает район Центральной клинической больницы в Алматы.

Полицейские машины дежурят около входа в Центральную клиническую больницу медицинского центра управления делами президента РК на пересечении улиц Фурманова и Шевченко.

В районе больницы работает эвакуатор, значительное количество припаркованных вдоль дороги машин было убрано.



На дорогах наносят новую разметку, также работает поливальная машина.



Проезд с улицы Фурманова на улицу Жамбыла перекрыт желтыми полицейскими лентами. На улицах дежурят сотрудники правоохранительных органов.

О причинах скопления полицейских и активизации работы коммунальных служб пока не сообщается.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Серикжан Ковланбаев





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