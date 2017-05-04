Полиция расчищает район Центральной клинической больницы в Алматы
4 мая 2017, 13:17
Скопление полицейских возле бывшей "совминовской" больницы привлекло внимание горожан.
Полиция расчищает район Центральной клинической больницы в Алматы.
Полицейские машины дежурят около входа в Центральную клиническую больницу медицинского центра управления делами президента РК на пересечении улиц Фурманова и Шевченко.
В районе больницы работает эвакуатор, значительное количество припаркованных вдоль дороги машин было убрано.
На дорогах наносят новую разметку, также работает поливальная машина.
Проезд с улицы Фурманова на улицу Жамбыла перекрыт желтыми полицейскими лентами. На улицах дежурят сотрудники правоохранительных органов.
О причинах скопления полицейских и активизации работы коммунальных служб пока не сообщается.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Серикжан Ковланбаев
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