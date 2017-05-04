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В Астане еще одна девушка сбросилась с высотки

4 мая 2017, 13:40

Свидетели происшествия отмечают, что девушка жива.

По информации очевидцев, инцидент произошел в жилом комплексе напротив Дома министерств по улице Мәңгілік ел, передает ИА «NewTimes.kz».

Неизвестная сбросилась с высотки ЖК «Новый мир» сегодня, 4 мая, около 11.00. По словам очевидцев, она упала на автомобиль, припаркованный во дворе.

Свидетели происшествия отмечают, что девушка жива.

Как сообщалось ранее, в Астане накануне вечером с балкона 21 этажа выпала девушка 1997 года и разбилась насмерть. Инцидент произошел на проспекте Бауыржана Момушылы.

Фото: newtimes.kz

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