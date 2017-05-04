В Астане еще одна девушка сбросилась с высотки
4 мая 2017, 13:40
Свидетели происшествия отмечают, что девушка жива.
По информации очевидцев, инцидент произошел в жилом комплексе напротив Дома министерств по улице Мәңгілік ел, передает ИА «NewTimes.kz».
Неизвестная сбросилась с высотки ЖК «Новый мир» сегодня, 4 мая, около 11.00. По словам очевидцев, она упала на автомобиль, припаркованный во дворе.
Свидетели происшествия отмечают, что девушка жива.
Как сообщалось ранее, в Астане накануне вечером с балкона 21 этажа выпала девушка 1997 года и разбилась насмерть. Инцидент произошел на проспекте Бауыржана Момушылы.
Фото: newtimes.kz
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