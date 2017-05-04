Пожар в «Almaty Towers»: арендодатель и пожарный техник избежали ответственности

Напомним, по факту крупного пожара в «Almaty Towers» расследовалось три уголовных дела. Как стало известно, одно из них было прекращено в апреле текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

Помимо уголовного дела в отношении директора «Батутного центра» Даурена Туякова, подозреваемого в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожность гибель людей, в отдельное производство были выделена уголовные дела в отношении арендодателя «Almaty Towers», ответственных за пожарную безопасность в здании, и сотрудников ДЧС города.

Недавно стало известно о том, что Даурен Туяков подписал процессуальное соглашение о признании вины. Суд над ним пройдет в рамках согласительного производства.

Что касается уголовного дела в отношении арендодателя Almaty Towers и ответственных за пожарную безопасность в здании, то оно было прекращено.

Как сообщили в ДВД Алматы, уголовное дело в отношении директора арендодателя Д.Н., директора Кооператива собственников помещения «Almaty Towers» Т.Ж. и ответственного за пожарную безопасность, технического инженера К. было выделено в отдельное производство в январе и прекращено 13 апреля текущего года за отсутствием в их действиях состава преступления. Дело было передано в прокуратуру города, где согласились с процессуальным решением о его прекращении.

Какова судьба уголовного дела в отношении сотрудников ДЧС, пока неизвестно. Расследование было передано в Департамент Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы.

В ходе досудебного расследования представители Туякова и стороны потерпевших неоднократно заявляли о том, что не все ответственные привлечены к ответственности за произошедший пожар, унесший жизни 6 человек. Так, выяснилось, что противопожарные системы в здании не работали. Тому было представлено видео-доказательство. Помимо этого, участок аварийного выхода, через который погибшие ребята хотели выйти на лестницу, был оборудован под офис. То есть, дверь аварийного выхода была закрыта с другой стороны арендаторами искусственно созданного на месте аварийного прохода офиса.

Ирина Капитанова