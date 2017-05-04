В Киеве начался суд над Януковичем

Возле суда усилена охрана. Также под зданием пришли около 20 представителей одной из общественных организаций.

Заседание открыл председательствующий судья Владислав Девятко.

"Жалоб и ходатайств подготовлено более 30 экземпляров", - сообщил Сердюк.





В первую очередь, по его словам, защита намерена поставить вопрос о законности проведения автораспределения судей для слушания дела. "Защитой подано заявление о совершении представителя Генеральной прокуратуры Украины и, в частности, ее главой Юрием Луценко преступления - вмешательство в автоматизированное распределение, которое было в Оболонском суде", - пояснил Сердюк.





Как стало известно, состав коллегии судей оказался аналогичен тому, который рассматривал дело сотрудников расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" и приговорил часть из них к длительным срокам лишения свободы. Как напомнил Сердюк, генеральный прокурор Украины подтверждал информацию СМИ о составе коллегии судей по делу Януковича еще до того, как об этом стало известно официально.



