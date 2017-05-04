В Киеве начался суд над Януковичем
4 мая 2017, 14:04
Суд разрешил Януковичу участвовать в судебном заседании в формате видеоконференции.
Оболонский районный суд Киева сегодня, 4 мая, начал рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает 112.ua.
Возле суда усилена охрана. Также под зданием пришли около 20 представителей одной из общественных организаций.
Заседание открыл председательствующий судья Владислав Девятко.
По делу подготовили более 30 жалоб и ходатайств. Об этом заявил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк, передает ТАСС.
"Жалоб и ходатайств подготовлено более 30 экземпляров", - сообщил Сердюк.
В первую очередь, по его словам, защита намерена поставить вопрос о законности проведения автораспределения судей для слушания дела. "Защитой подано заявление о совершении представителя Генеральной прокуратуры Украины и, в частности, ее главой Юрием Луценко преступления - вмешательство в автоматизированное распределение, которое было в Оболонском суде", - пояснил Сердюк.
Как стало известно, состав коллегии судей оказался аналогичен тому, который рассматривал дело сотрудников расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" и приговорил часть из них к длительным срокам лишения свободы. Как напомнил Сердюк, генеральный прокурор Украины подтверждал информацию СМИ о составе коллегии судей по делу Януковича еще до того, как об этом стало известно официально.
Таким образом, сделал вывод адвокат, судьи могли быть назначены в обход автоматической системы распределения дел, что является нарушением процессуального законодательства, так как "это уже дает основания считать, что как такового распределения согласно требованиям действующего законодательства не произошло, и генпрокурор фактически знал, кто будет рассматривать это дело".
5 мая суд приступил к первому подготовительному заседанию по делу о госизмене. Слушание началось с оглашения ходатайств. Здание суда усиленно охраняется сотрудниками полиции, установлен специальный пропускной режим для прессы. К райсуду пришли несколько десятков граждан с флагами "Свободные люди", которые требуют для Януковича пожизненного тюремного срока.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене.
Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. По решению Апелляционного суда столицы местом рассмотрения дела определили Оболонский райсуд Киева.
Адвокат Януковича считает, что начатый судебный процесс будет иметь сугубо политический характер, ранее со стороны обвинения было допущено огромное количество нарушений, а также оказывалось давление на суд.
Одним из таких нарушений адвокат назвал факт того, что его подзащитный не был вызван должным образом для участия в сегодняшнем заседании.
Фото ТАСС
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