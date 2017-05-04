В 600 км от Алматы снова зарегистрировано землетрясение
4 мая 2017, 14:06
Эпицентр землетрясения расположен на границе Кыргызстана и Таджикистана.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 4 мая в 12 час 52 мин 26 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположен в 608 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 9.9.
Магнитуда MPV 4.4.
Координаты эпицентра 39.51° с.ш. 71.54° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: DonDay-Таганрог
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