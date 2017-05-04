В Москве человек в костюме Винни-Пуха обокрал туристку у храма Христа Спасителя

Человек в костюме Винни-Пуха украл деньги у туристки из Ульяновской области, которая хотела заплатить ему за совместную фотографию. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Инцидент произошел на Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя. По словам пострадавшей, которая приехала в Москву на экскурсию, она передала Винни-Пуху пятитысячную купюру за совместный снимок.





«Человек взял деньги и, пообещав разменять их и вернуть сдачу, скрылся в неизвестном направлении, так и не вернувшись», — отметил собеседник агентства.





Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.





Ранее в апреле сотрудники столичной полиции задержали мошенников, которые в костюмах талисмана чемпионата мира 2018 года волка Забиваки за деньги фотографировались с прохожими на улицах города.



