В Москве человек в костюме Винни-Пуха обокрал туристку у храма Христа Спасителя
4 мая 2017, 14:07
Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.
Человек в костюме Винни-Пуха украл деньги у туристки из Ульяновской области, которая хотела заплатить ему за совместную фотографию. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя. По словам пострадавшей, которая приехала в Москву на экскурсию, она передала Винни-Пуху пятитысячную купюру за совместный снимок.
«Человек взял деньги и, пообещав разменять их и вернуть сдачу, скрылся в неизвестном направлении, так и не вернувшись», — отметил собеседник агентства.
Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.
Ранее в апреле сотрудники столичной полиции задержали мошенников, которые в костюмах талисмана чемпионата мира 2018 года волка Забиваки за деньги фотографировались с прохожими на улицах города.
Фото с сайта i-gency
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