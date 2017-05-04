Telegram не хочет помогать в борьбе с терроризмом, заявил глава Европола
4 мая 2017, 14:10
Как пишет Times, боевики террористической группировки "Исламское государство"* пользовались бесплатным сервисом для смартфонов Telegram, в частности, для пропаганды, вербовки и контроля над своими "добровольцами".
Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что мессенджер Telegram не желает сотрудничать с полицейской службой ЕС в вопросе борьбы с терроризмом, передает РИА Новости.
"Есть те, кто просто не сотрудничают с нами. В частности, большие проблемы нам создает Telegram", — заявил Уэйнрайт газете Times. По его словам, сервис предоставляет "некоторую помощь, которая не сравнится по объемам с кооперацией Facebook, Twitter и некоторых других".
Экстремисты нередко использовали популярные социальные платформы для обмена информацией и пропаганды. Технологические гиганты, такие как Facebook и Google, попали под давление со стороны властей, требующих сделать больше для борьбы с экстремистскими материалами в сети.
Как пишет Times, боевики террористической группировки "Исламское государство"* пользовались бесплатным сервисом для смартфонов Telegram, в частности, для пропаганды, вербовки и контроля над своими "добровольцами".
Накануне, выступая на конференции по безопасности в Лондоне, Уэйнрайт сообщил, что ИГ* разрабатывает собственную социальную сеть в ответ на усилившееся давление со стороны разведывательных служб, правоохранителей и технологического сектора, пытаясь найти обходные пути.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане
Фото © РИА Новости . Наталья Селиверстова
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