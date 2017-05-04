Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Telegram не хочет помогать в борьбе с терроризмом, заявил глава Европола

4 мая 2017, 14:10

Как пишет Times, боевики террористической группировки "Исламское государство"* пользовались бесплатным сервисом для смартфонов Telegram, в частности, для пропаганды, вербовки и контроля над своими "добровольцами".

Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что мессенджер Telegram не желает сотрудничать с полицейской службой ЕС в вопросе борьбы с терроризмом, передает РИА Новости.

"Есть те, кто просто не сотрудничают с нами. В частности, большие проблемы нам создает Telegram", — заявил Уэйнрайт газете Times. По его словам, сервис предоставляет "некоторую помощь, которая не сравнится по объемам с кооперацией Facebook, Twitter и некоторых других".

Экстремисты нередко использовали популярные социальные платформы для обмена информацией и пропаганды. Технологические гиганты, такие как Facebook и Google, попали под давление со стороны властей, требующих сделать больше для борьбы с экстремистскими материалами в сети.

Как пишет Times, боевики террористической группировки "Исламское государство"* пользовались бесплатным сервисом для смартфонов Telegram, в частности, для пропаганды, вербовки и контроля над своими "добровольцами".

Накануне, выступая на конференции по безопасности в Лондоне, Уэйнрайт сообщил, что ИГ* разрабатывает собственную социальную сеть в ответ на усилившееся давление со стороны разведывательных служб, правоохранителей и технологического сектора, пытаясь найти обходные пути.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

Фото © РИА Новости . Наталья Селиверстова

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...