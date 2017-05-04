Ответственность за неуважение к суду

Бегежанов Н.Б.

Судья Павлодарского областного суда

В целях реализации Плана нации «100 шагов» в судебно-правовой системе нашей страны произошли большие изменения. Правосудие в Республике стало более открытым, гласным, доступным обществу и его гражданам. К судейскому корпусу предъявляются повышенные требования, как к лицам, представляющими судебную власть.

Статьями 75, 76 Конституции Республики Казахстан установлено, что правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом.

Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики.

Суд является органом государства, гарантирующим соблюдение требований закона для вынесения законного и обоснованного решения по делу.

Однако верховенство закона и справедливость принятых решений не может обеспечиваться односторонне только судебными органами, необходимо соблюдение законов и гражданами, участвующими в судебном процессе.

В связи с этим, необходимо, чтобы граждане знали об ответственности, которая может наступить за проявление неуважение к суду, о том, какие могут быть правовые последствия за неявку в суд, за оскорбление участников процесса и т.д.

Общественная опасность проявления неуважения к суду со стороны тех или иных лиц заключается в том, что своими оскорбительными действиями они создают в зале судебного заседания обстановку нервозности, что мешает суду и иным участникам судебного разбирательства всесторонне, полно и объективно исследовать имеющие значение для правильного разрешения дела обстоятельства, негативно сказываются на реализации участниками судебного разбирательства равенства прав по представлению и исследованию доказательств, подрывают авторитет суда и воспитательное воздействие судебного разбирательства.

Для пресечения подобных фактов, законодателем установлена ответственность за проявление неуважения к суду.

В целях обеспечения порядка в судебном процессе процессуальными законами предусмотрены соответствующие меры

В соответствии со ст.346 УПК РК, при нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям председательствующего, а равно совершении иных действий (бездействия), явно свидетельствующих о неуважении к суду, председательствующий вправе удалить лицо из зала судебного заседания или объявить об установлении факта неуважения к суду в случаях, не содержащих признаки уголовного правонарушения, и наложить на виновное лицо денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса. Удаление может быть произведено в отношении любого участника процесса или иного лица, кроме обвинителя и защитника. Денежное взыскание не может быть наложено на подсудимого и его адвоката, участвующего в качестве защитника.

Лица, присутствующие в зале судебного заседания, но не являющиеся участниками процесса, в случае нарушения ими порядка по распоряжению председательствующего удаляются из зала судебного заседания. Кроме того, на них судом может быть наложено денежное взыскание.

Если в действиях нарушителя порядка в судебном заседании имеются признаки уголовного правонарушения, суд направляет материалы прокурору для решения вопроса о начале досудебного расследования.

В соответствии со ст.188 ГПК РК, лицу, нарушающему порядок во время разбирательства дела, председательствующий от имени суда делает предупреждение. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в деле, может быть удалено из зала судебного заседания по определению суда. Лица, не участвующие в деле и присутствующие в зале судебного заседания, за повторное нарушение порядка удаляются из зала заседания по распоряжению председательствующего. При массовом нарушении порядка присутствующими при разбирательстве дела суд может удалить из зала судебного заседания всех лиц, не участвующих в деле, и рассмотреть дело в закрытом заседании или отложить разбирательство дела. Суд вправе при установлении факта неуважения к суду со стороны присутствующего в процессе лица непосредственно в ходе судебного разбирательства наложить на виновное лицо административное взыскание в порядке, установленном статьей 120 настоящего Кодекса. Если в действиях нарушителя порядка в судебном заседании имеются признаки уголовного правонарушения, это лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в порядке, установленном статьей 120 настоящего Кодекса.

Согласно ст.119 ГПК РК, меры ответственности за проявление неуважения к суду применяются судом в целях реализации конституционного принципа равенства всех перед судом и задач правосудия.

За проявление неуважения к суду виновные в этом лица привлекаются к административной ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, с особенностями, установленными главой 9 ГПК РК.

Если в действиях нарушителя порядка в судебном заседании имеются признаки уголовного правонарушения, это лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

За совершенное противозаконное действие (бездействие) могут применяться только одна мера принуждения и (или) один вид ответственности.

Административная ответственность за проявление неуважения к суду предусмотрена ст.653 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, и наступает в случаях:

Неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, - влекут предупреждение либо штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.

Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

Объектом административного правонарушения по делам о неуважении к суду является правильная деятельность суда, направленная на своевременное и качественное отправление правосудия и авторитет судебной власти.

Уголовная ответственность за неуважение к суду, предусмотренная ст.410 УК Республики Казахстан, наступает в тех случаях, когда неуважение к суду, выражается в оскорблении участников судебного разбирательства, либо в оскорблении судьи и (или) присяжного заседателя.

Действие данной статьи УК РК направлено на защиту чести и достоинства участников судебного разбирательства, от которых в свою очередь во многом зависит авторитет суда как института государственной власти.

Данное преступление посягает на авторитет органов правосудия, а также участников судебного разбирательства. Поэтому не имеет значения, было ли нанесено оскорбление публично или же в отсутствие иных лиц, и в какой форме (в форме устных или письменных изречений, либо в форме жестов и иных действий) выражено данное оскорбление.

За совершение данного преступления может быть привлечено любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, независимо от его отношения к рассматриваемому делу или материалу, а также от его служебного положения.

Санкция части 1 ст.410 УК РК за оскорбление участников судебного разбирательства, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арест на срок до семидесяти пяти суток.

Санкция части 2 ст.410 УК РК за деяние, выразившееся в оскорблении судьи и (или) присяжного заседателя, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арест на срок до девяноста суток.

Несмотря на ответственность, которую можно понести в случаях проявления неуважения к суду, некоторые участники процесса продолжают нарушать требования закона. И, именно, поэтому необходимо, чтобы каждый дееспособный гражданин нашего общества, участвуя в судебном процессе, должен проявлять уважение не только к себе, но и к суду и другим участникам судебного разбирательства, и знать, что в случае проявления неуважения к ним, может наступить административная или уголовная ответственность.

А также знать, что любое проявление неуважения к суду есть и проявление неуважения к государственной власти в целом.