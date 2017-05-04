Профессиональная этика - залог доверия к суду

Сагиденов Г.Г.

Судья Павлодарского областного суда

В стратегическом документе нашего государства, заложившем коренные преобразования в обществе и государстве - Плане Нации «100 конкретных шагов - современное государство для всех» была предусмотрена разработка проекта нового этического кодекса судьи.

Данное мероприятие было успешно реализовано судейским сообществом на VII Съезде Союза судей Республики Казахстан, прошедшем 21 ноября 2016 года в г.Астане.

Участвуя на съезде, Глава государства дал высокую оценку проводимой реформе судебного корпуса страны и достигнутых результатах в её деятельности.

Одной из главных задач, поставленных Главой государства, было обеспечение верховенства закона. Как отметил президент «Судья, отправляя правосудие, должен строго руководствоваться установленными Конституцией принципами, и прежде всего принципом законности». При этом, судья не должен быть привязан к показателям и статистике. Реальная независимость судьи базируется на строгом соблюдении закона и уверенности в правильности и справедливости принятого им решения. Судья главная фигура юридического процесса. Он соприкасается с человеком и решает его проблемы. Именно он обеспечивает верховенство закона».

Как раз одним из инструментов повышения уровня доверия населения к судам, является Кодекс судейской этики.

Следует согласиться с мнением заслуженного судьи Верховного Суда в отставке, бывшего Секретаря Союза судей РК Раимбаева С.И. о том, что имидж судебной системы во многом зависит от морального облика служителя Фемиды. К слову стоит отметить, что судьи первыми в стране приняли Этический кодекс на I Съезде судей еще в 1996 году.

Проект Кодекса был разработан Союзом судей страны. В нём были учтены мнения судейского сообщества, ученых - правоведов, имплементированы положения «Бангалорских принципов поведения судей». Кодекс прошел одобрение Венецианской комиссии, которая является авторитетной организацией в области права и дает заключения главным правовым документам стран, руководствуясь принципами демократии, защиты прав человека и верховенства закона.

Кодекс судейской этики заложил высокие стандарты поведения служителей Фемиды. В нем проработан детальный алгоритм поведения судей на работе и в быту.

Во многом доверие населения к судам и судьям в частности зависит от этического поведения.

Судья своими действиями в служебной и внеслужебной обстановке должен олицетворять пример идеального поведения правопослушного члена нашего общества, ведь граждане понимая, что перед ними находиться человек, которому оказано высокое доверие общества и Главы государства должен внушать высокий моральный облик, веру в честность, высокую профессиональность и неподкупность судьи, полную независимость и справедливость в отправлении правосудия.

Именно такому судье гражданами будет всецело оказано доверие.

Нарушение положений настоящего Кодекса, повлекшее умаление авторитета судебной власти и причинившее ущерб репутации судьи, является основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в соответствии с законом.

За подобные нарушения по обращению граждан в отношении судьи могут быть приняты и меры общественного воздействия.

Таким образом, одним из способов достижения высокого уровня доверия граждан к правосудию, является соблюдение судьями высоких морально-этических стандартов поведения в обществе.