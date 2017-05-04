В акимате Алматы прокомментировали инцидент с мужчиной, угрожавшим "ксивой" полицейскому

При этом, за хулиганские действия Шаймердена, наказание понесет и руководитель кадрового отдела. «Удостоверение не было изъято в связи с тем, что по заявлению Шаймердена удостоверение было утеряно. На руководителя кадрового отдела наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора », - резюмировали в ведомстве.



