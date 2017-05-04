В акимате Алматы прокомментировали инцидент с мужчиной, угрожавшим "ксивой" полицейскому
4 мая 2017, 14:18
В настоящее время Шаймерден Алмат не является сотрудником акимата города Алматы.
Лжечиновник, напавший на сотрудника полиции в Алматы, оказался безработным, сообщает МИА "Казинформ".
В городской администрации уже подтвердили, что нарушитель ранее работал в отделе государственных закупок Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, но был уволен еще в марте.
«В настоящее время Шаймерден Алмат не является сотрудником акимата города Алматы. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 61 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» был уволен с 6 марта 2017 года по собственному желанию. Шаймерден назначен на должность главного специалиста отдела государственных закупок Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы в апреле 2012 года. Срок действия служебного удостоверения, которое он показывал полицейскому, на момент увольнения истек», - сообщили в пресс-службе акима Алматы.
При этом, за хулиганские действия Шаймердена, наказание понесет и руководитель кадрового отдела. «Удостоверение не было изъято в связи с тем, что по заявлению Шаймердена удостоверение было утеряно. На руководителя кадрового отдела наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора», - резюмировали в ведомстве.
Напомним, накануне 30-летний водитель совершив ДТП, попытался скрыться с места происшествия, оказав сопротивление сотрудникам УДП. На просьбу полицейских предъявить водительские документы задержанный пригрозил уже недействительным служебным удостоверением сотрудника акимата. Теперь ему может грозить тюремный срок до двух лет.
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