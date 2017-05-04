В Алматы мошенники планировали организовать самовольный захват земель

25 апреля Межведомственной оперативно-следственной группой КНБ и ДВД пресечена деятельность группы лиц, длительное время занимавшейся мошенническими действиями, связанными с незаконной продажей земель принадлежащих ТОО «ТИМУС-construction» (ранее принадлежали ГПЗ «Каменский») , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





В рамках досудебного расследования выяснено, что ориентировочно с 2008 года бывшими работниками ГПЗ «Каменский» У.Мамутбаевым, С.Кулжабаевым, А.Нуршабаевым и А.Тю без правоустанавливающих документов были незаконно проданы земельные участки, принадлежавшие заводу, на сумму около 500-600 тысяч долларов США, порядка 72 людям. Для создания легитимности прав клиентов на земельные участки, группа включила их в фальшивый список якобы экс-работников госплемзавода (пайщики) претендующих на получение земли.





Чтобы скрыть противоправную деятельность подозреваемые инициировали судебные споры с ТОО «ТИМУС-construction» по принадлежности земель бывшего ГПЗ «Каменский».





Одновременно, для оказания давления на государственные и судебные органы, путем проведения несанкционированных акций, они создали так называемую инициативную группу «пайщиков». В случае не решения земельного вопроса в правовом поле, У. Мамутбаев, А. Нуршабаев и А. Тю при участии обманутых лиц и бывших работников ГПЗ «Каменский» намеревались организовать самовольный захват земель.





В целях всестороннего расследования, ДВД Алматы просит обратиться по телефонам 102 и 254-40-44 лиц, имеющих информацию по данному делу, либо пострадавших ранее от действий указанной группы.



