О практике рассмотрения гражданских дел, связанных с имущественными интересами

физических лиц при сумме иска менее 2000 месячных расчетных показателей

Дарабаева Б.А.

Судья Павлодарского областного суда

Реформа, включающая совершенствование судебной системы, существенно модернизировало судоустройство и судопроизводство в нашей стране.

Как известно, преобразования в судебной системе направлены на решение основной задачи - повышение оперативности, беспристрастности и эффективности судопроизводства. Сейчас уже можно говорить о том, что формирование трехзвенной судебной системы, сокращение судебных инстанций, повлекло повышение ответственности и нагрузки областных судов. В первую очередь, усилилась роль апелляции, обеспечивающей коллегиальное рассмотрение дел. Частью второй статьи 434 Гражданского процессуального кодекса, веденного в действие с 1 января 2016 года, предусмотрен перечень не подлежащих рассмотрению в кассационном порядке судебных актов по делам.

Законодатель конкретизировал, что не подлежат пересмотру в кассационном порядке судебные акты, по делам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее двух тысяч месячных расчетных показателей и юридических лиц при сумме иска менее тридцати тысяч расчетных показателей, а также делам, рассмотренным в упрощенном порядке. По указанным делам установлены процессуальные ограничения на обращение в Верховный Суд. Окончательные решения остаются за областным судом, т.е. они не пересматриваются в кассационном порядке по ходатайствам сторон. Пересмотр таких судебных актов возможен только по протесту Генпрокурора или представлению Председателя Верховного Суда и при наличии исключительных оснований.

С целью изучения правильности применения судами норм материального права, соблюдения норм процессуального права и качества составления судебных актов, по поручению Верховного Суда Республики Казахстан Павлодарским областным судом проводился анализ судебной практики рассмотрения судами указанной категории гражданских дел в 2016 году.

Анализ показал, что установленный порядок вступления в законную силу судебных актов местных судов способствует оперативному рассмотрению и разрешению споров, защите и восстановлению нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, государства и юридических лиц, минимизирует материальные затраты лиц, участвующих в деле.

Дела, поступившие на изучение, состоят из исков, связанных с неисполнением обязательств, вытекающих из договорных отношений, а именно:

- договоров займа, договоров страхования, найма жилища, предоставления коммунальных услуг и государственных образовательных кредитов; и внедоговорных отношений (требования о возмещении причиненного вреда (деликтные обязательства), как-то о возмещении ущерба, причиненного деятельностью, создающую опасность для окружающих (источником повышенной опасности, затоплением (заливом) квартиры и прочих споров о возмещении ущерба.

За анализируемый период апелляционной инстанцией была проверена законность и обоснованность 265 судебных актов по изучаемой категории дел. Было изменено 29 решения, отменено - 15, всего - 44. Таким образом, 16, 6 % судебных актов были отменены или изменены в апелляционном порядке, что, полагаем, является значительным показателем деятельности апелляционного суда по устранению ошибок и недостатков суда первой инстанции.

В целом анализ дел изучаемой категории показал, что судами первой инстанции в основном правильно применяются нормы законодательства. Вместе с тем, судами допускаются ошибки в применении норм материального и процессуального права, поверхностное исследование доказательств, неправильное определение и установление обстоятельств, имеющих значение для дела. С целью их устранения судам первой инстанции следует проводить по делам качественную подготовку, более полно выяснять обстоятельства дела, права и обязанности сторон, проверять обоснованность их доводов и возражений.

Вызывает сомнение правильность отнесения дела по иску о признании права собственности по предмету требования к изучаемой категории дел, не подлежащих кассационному пересмотру.

Например, по делу по иску Чупиной Н.В. к Дувановой Н.А., ГУ «Акимат города Павлодара», ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» о признании права собственности в силу приобретательной давности. Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано. Чупина Н.В. обосновала иск тем, что на основании ордера № 2874 от 28.02.1996 года АО «Павлодарский нефтеперерабатывающий завод» (далее ПНПЗ) выдал ее матери Шашковой Н.И. с семьей в составе 6 человек квартиру. Шашкова Н.И. 2.07.2014 года умерла. Заявитель с семьей владеет данной квартирой как собственной с 1996 года. Согласно архивным данным, квартира была приобретена ПНПЗ по договору купли-продажи от 20.09.1995 года. Однако решением Павлодарского городского суда от 22.07.2015 года она признана бесхозяйной и поступившей в коммунальную собственность. Бывший собственник Дуванова Н.А. на протяжении 19 лет не интересуется квартирой, фактически продав квартиру ПНПЗ, и не является ее собственником с 1995 года.

Судебная коллегия по гражданским делам решение в части отказа в иске к Дувановой Н.А., ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» отменила с принятием в этой части нового решения об удовлетворении иска о признании права собственности по приобретательной давности за Чупиной Н.В. Коллегия исходила из того, что Чупина Н.В., не являясь собственником квартиры, добросовестно, открыто и непрерывно владеет ею как своим собственным в течение более семи лет, что в силу статьи 240 ГК является основанием для приобретения на это имущество права собственности по приобретательной давности.

В резолютивной части постановления судебной коллегии указано, что оно в соответствии с частью 2 статьи 434 ГПК пересмотру в кассационном порядке не подлежит и вступает в законную силу со дня его оглашения. Представляется, что апелляционный суд исходил из стоимости квартиры, на которую истец просила признать право собственности.

Полагаю, данный иск по предмету требования не относится к искам о взыскании суммы, и не связан с имущественным интересом физического лица в пределах суммы менее двух тысяч месячных расчетных показателей. Иск предъявлен для установления (признания) права собственности на квартиру, что свидетельствует об ошибочности отнесения указанного судебного акта к неподлежащим пересмотру в кассационном порядке.

В связи с чем, необходимо исключить различную практику отнесения судебного акта к неподлежащим пересмотру в кассационном порядке. Для чего требуется определять, относится ли предмет требования к искам о взыскании суммы, связан ли с имущественным интересом физического лица в пределах двух тысяч месячных расчетных показателей, а юридического лица - тридцати месячных расчетных показателей. Если иск предъявлен для признания права, к каковым следует относить признание права собственности, права пользования, права владения, права распоряжения, то в таких случаях расценивать его как неимущественный иск. Следовательно, судебный акт, вынесенный по исковому заявлению неимущественного характера, подлежит кассационному пересмотру. Данный вопрос требует разъяснения Верховного Суда с целью исключения лишения права лица на оспаривание акта в кассационном порядке.