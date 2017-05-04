О работе с обращениями на действия судей

Сулейменов Р.К.

Судья Павлодарского областного суда

Суд есть единственный орган государства, который должен быть независим и подчиняться только закону. Только в этом случае он сможет выполнять свои прямые функции - восстановить справедливость в обществе.

Решающую роль в успешном осуществлении этой функции суда играет естественно профессионализм, но и не менее важную - нравственные качества судей.

Любые действия судьи, связанные с нарушением закона, волокитой, невыполнением требований предъявляемых к судье, в том числе, а может быть и в первую очередь, требований Кодекса судейской этики, либо иные действия, в том числе и в быту, порочащие высокое звание судьи, подрывают авторитет суда в обществе в целом, поэтому эти явления нетерпимы.

Именно с заботой о чистоте рядов судейского сообщества, с целью воспитания и формирования высокой правовой культуры и правосознания, высоких нравственных качеств судей, в каждом областном суде созданы и действуют с 2001 года Комиссии по судейской этике, которые руководствуются в своей деятельности Кодексом судейской этики и Положением о комиссии по судейской этике.

Кроме того, во исполнение Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 г. в Павлодарском областном суде по распоряжению председателя суда из числа судей областного суда создана Группа по рассмотрению обращений физических и юридических лиц на действия суде.

В своей работе Группа руководствуется названным Законом, Конституционным Законом РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», а также разработанным Положением.

С поступившей жалобой ознакамливается судья и председатель суда, при необходимости от судьи истребуется объяснительная либо справка по делу, в случае, если жалоба связана с рассмотрением судебного дела.

О результатах работы руководитель группы отчитывается на ежеквартальных итоговых совещаниях судей, а при необходимости выступает на Президиумах и Пленарных заседаниях областного суда, с приглашением судей, в отношении которых поступили жалобы. До сведения судей доводится информация о поступивших обращениях и результаты проведенных по ним проверок, заслушиваются приглашенные судьи.

Так, за 1 квартал 2017 года поступило 20 обращений, в том числе 4 обращения аналогичные и 2 - повторные. Тогда как за 1 квартал 2016 года поступило 16 обращений, что на 4 обращения, или 20,0% меньше, чем за анализируемый период. Из них поступило:

- с Верховного Суда РК - 5 обращения, или 25,0% от общего количества жалоб находящихся в производстве (20);

- с Судебного Жюри - 3 обращения, или 15,0%;

- с Департамента Национального Бюро по противодействию коррупции Павлодарской области (антикоррупционная служба) - 2 обращения, или 10,0%;

- от юридических лиц - 2 обращения, или 10,0%;

- от физических лиц - 8 обращений, или 40,0%, из них посредством судебного кабинета поступило 2 обращения.

По результатам проверок, проведенных по этим 20 обращениям, лишь доводы одной жалобы в части неоправданно длительном рассмотрении гражданского дела частично подтвердились, что составляет 5%, доводы остальных 19 жалоб не нашли своего подтверждения, по ним даны ответы с соответствующими разъяснениями.

Как показывает анализ обращений, 17 жалоб из 20 или 85% поступили на судей, специализирующихся на рассмотрении гражданских дел.

Причем подавляющее большинство обращений, в которых авторы обвиняют судей в нарушении основных принципов гражданского судопроизводства, отдельных норм материального либо процессуального закона, норм судейской этики, а нередко и в коррупционных проявлениях, не нашли своего подтверждения.

Данное обстоятельство объясняется только тем, что гражданское судопроизводство строится на состязательности сторон, в соответствии с которым, именно на стороны возложена обязанность доказывания обстоятельств, на которые она ссылается.

При отсутствии достоверных и допустимых доказательств и при невозможности их представить либо при их недостаточности, а также с целью оказать влияние на исход дела недобросовестная сторона, злоупотребляя предоставленными ему правами, обращается с жалобами на судью в различные инстанции.

Таковое положение с жалобами на действия судей сохраняется практически ежегодно, несмотря на то, что в своих ответах авторам обращений, судьи, рассматривающие эти жалобы, дают подробное разъяснения Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

В связи с массовым характером необоснованных обращений хочется дать разъяснения лицам, вовлеченным в судебные тяжбы, что действие Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» не распространяется на обращения физических и юридических лиц, порядок рассмотрения которых установлен гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Поэтому законность вынесенного судом решения может быть проверена лишь в установленном гражданско-процессуальным законом порядке в рамках пересмотра судебных актов в апелляционном и кассационном порядке. В связи с чем, доводы о несогласии с судебным актом должны быть включены в апелляционную жалобу на судебное решение либо в ходатайство о пересмотре данного судебного решения в кассационном порядке.

В соответствии с Конституционным законом РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», судья может быть подвергнут дисциплинарному взысканию только лишь за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, указанное в судебном акте вышестоящей судебной инстанции по результатам пересмотра судебного решения, вынесенного этим судьей.