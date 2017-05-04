Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу National Geographic
4 мая 2017, 14:26
Глава государства рассказал об истории становления города Астана, актуальности проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2017».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу National Geographic, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В ходе встречи с представителями телеканала глава государства рассказал об истории становления города Астана, актуальности проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2017», а также ответил на вопрос касательно интеграции объектов выставки в инфраструктуру столицы после завершения её работы.
Нурсултан Назарбаев отметил важность выставки «ЭКСПО-2017» как масштабного события в контексте научно-инновационного развития Казахстана, наследием которого станет целый комплекс новейших разработок и технологий в сфере чистой энергетики, «зеленой экономики» и IT-сферы.
Интервью проводилось в рамках подготовки телеканалом National Geographic документального фильма «Мегасооружения: Астана. Город будущего».
Фото: www.akorda.kz
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