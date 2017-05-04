Против коррупции на велосипедах!

Всего в акции приняло участие больше 250-ти человек.

В Кокшетау на площади «Тәуелсіздік» стартовал массовый велопробег передает Управление внутренней политики Акмолинской области.





Велопробег организован клубом «Велосообщество Кокше» при поддержке Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции.









В спортивном мероприятии кроме жителей города, студентов и школьников приняли участие также сотрудники акимата города Кокшетау, Управления образования, Управления туризма, ГККП «Областной центр детско-юношеского туризма, краеведения и экологии».





Всего в акции приняло участие больше 250-ти человек.





Государственные служащие Акмолинской области, участвовавшие в велопробеге надели красные майки с надписью «Адал бол», тем самым продемонстрировав свое отношение к коррупции, как к негативному социальному явлению.









Нужно отметить, что регулярное проведение велопробега привлекает внимание широкой общественности к возрождению традиций массового велоспорта и формированию здорового образа жизни, к развитию велоинфраструктуры в городе.



















































































