Против коррупции на велосипедах!
4 мая 2017, 14:31
Всего в акции приняло участие больше 250-ти человек.
В Кокшетау на площади «Тәуелсіздік» стартовал массовый велопробег передает Управление внутренней политики Акмолинской области.
Велопробег организован клубом «Велосообщество Кокше» при поддержке Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции.
В спортивном мероприятии кроме жителей города, студентов и школьников приняли участие также сотрудники акимата города Кокшетау, Управления образования, Управления туризма, ГККП «Областной центр детско-юношеского туризма, краеведения и экологии».
Всего в акции приняло участие больше 250-ти человек.
Государственные служащие Акмолинской области, участвовавшие в велопробеге надели красные майки с надписью «Адал бол», тем самым продемонстрировав свое отношение к коррупции, как к негативному социальному явлению.
Нужно отметить, что регулярное проведение велопробега привлекает внимание широкой общественности к возрождению традиций массового велоспорта и формированию здорового образа жизни, к развитию велоинфраструктуры в городе.
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