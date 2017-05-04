Пойманный на взятке замглавы ДЧС Карагандинской области готов выплатить штраф

«Уголовное дело поступило в производство судьи Жумагула Шуженова. Оно будет рассмотрено в сокращенном порядке, то есть без допросов свидетелей, поскольку подсудимый Магамадов заключил процессуальное соглашение с прокуратурой о признании вины и назначении наказания в виде штрафа», - сообщает районный суд.

Известно, что Магамадов признал вину и согласился выплатить штраф в 60-кратном размере от суммы взятки, то есть в размере 12 миллионов тенге. Сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе АК 159/1.



