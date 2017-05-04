Пойманный на взятке замглавы ДЧС Карагандинской области готов выплатить штраф
4 мая 2017, 14:33
Сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе АК 159/1.
Заместитель начальника департамента по ЧС Карагандинской области Вадим Магамадов согласился выплатить штраф в размере 12 миллионов тенге государству за полученную взятку в 200 тысяч тенге, сообщает МИА «Казинформ».
Как сообщили в Казыбекбийском районном суде №1 Караганды, уголовное дело в отношении Вадима Магамадова поступило в производство суда.
«Уголовное дело поступило в производство судьи Жумагула Шуженова. Оно будет рассмотрено в сокращенном порядке, то есть без допросов свидетелей, поскольку подсудимый Магамадов заключил процессуальное соглашение с прокуратурой о признании вины и назначении наказания в виде штрафа», - сообщает районный суд.
Известно, что Магамадов признал вину и согласился выплатить штраф в 60-кратном размере от суммы взятки, то есть в размере 12 миллионов тенге. Сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе АК 159/1.
Заместителю начальника департамента вменяются два преступления - по статье 366 часть 2 Уголовного кодекса «получение взятки» и статье 361 часть 2 УК «злоупотребление должностными полномочиями».
Напомним, сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области задержали 4 апреля заместителя начальника департамента по ЧС Вадима Магамадова по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч тенге. Взяткодателем выступил юрист ТОО. Согласно официальному заявлению Нацбюро, полковник, по версии следствия, получил незаконное вознаграждение за продление срока исполнения предписания, выданного торговому дому.
На должность замначальника департамента по ЧС Вадим Магамадов был назначен 10 июня 2016 года приказом министра внутренних дел Калмуханбетом Касымовым. Магамадов награжден медалью «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» трех степеней, нагрудным знаком «Төтенше жағдайлар жүйесіне еңбегі сіңген қызметкер», медалью «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» І степени и государственной медалью «Айбын» ІІІ степени.
Фото: NV.kz
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