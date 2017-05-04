Кандидаты в президенты страны должны будут проходить медосвидетельствование

Такую норму предложил глава государства предусмотреть в обновленной Конституции Казахстана, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В конституционном законе «О выборах» предусматриваются поправки, направленные на повышение правовой грамотности избирателей и участников избирательного процесса. Вносятся дополнительные требования, предъявляемые к кандидату в президенты. Это наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет; подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей», - сказал М. Бекетаев в ходе презентации проекта конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, проект Конституционного закона разработан в порядке законодательной инициативы Президента. Он направлен на приведение отдельных конституционных законов в соответствие с поправками в Конституцию. Изменения вносятся в 8 конституционных законов - «О выборах», «О Парламенте и статусе его депутатов», «О республиканском референдуме», «О Правительстве», «О Президенте», «О Конституционном Совете», «О Первом Президенте - Лидере нации», «О судебной системе и статусе судей».

Как пояснил после заседания в кулуарах Мажилиса глава ведомства представителям прессы, требование по медосвидетельствованию будет являться обязательным.

«Оно (требование) будет прописано. Будет ясная и понятная процедура, будет понятно, как это будет, в какие сроки. Просто сейчас я этого не знаю, потому что подзаконные акты будут разрабатываться и утверждаться позднее. Сейчас задается общая канва. Более детальное регулирование будет утверждено позднее», - уточнил М. Бекетаев.

При этом он отметил, что данная норма предусмотрена в связи с важностью госфункций, которые возлагаются на президента.

««Для того, чтобы выполнять такие важные государственные функции, человек должен быть готов их выполнять», - указал министр.

В то же время глава ведомства рассказал, что в конституционном законе «О президенте» полномочия президента приводятся в соответствие с конституционными поправками.

«В частности, президент по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом парламента, назначает на должности членов правительства. Вместе с тем, в случае обращения депутатов парламента об освобождении от должности члена правительства в установленном Конституцией порядке президент освобождает его от должности. Из конституционного закона «О президента» исключаются функции - издавать указы, имеющие силу закона, объявлять проект закона срочным, поручать правительству внести законопроект в мажилис, а также отменять акты правительства», - перечислил М. Бекетаев.

В конституционный закон «О первом Президенте» вносятся поправки в части наименования и уточнения статуса Первого Президента Казахстана как Елбасы.

Конституционный закон «О парламенте и статусе его депутатов» будет дополнен новой статьей 22 прим. 1, которая будет определять порядок согласования с мажилисом кандидатур членов правительства.

«Консультации будут проводиться в соответствующих постоянных комитетах, соответствующие кандидатуры представляет премьер-министр или уполномоченное им должностное лицо. Соответствующий комитет будет вносить заключение по каждой обсуждаемой кандидатуре. Согласно конституционным поправкам, в конституционный закон «О Правительстве» вносятся изменения по упразднению центральных исполнительных органов, которые не входят в состав правительства. Также устанавливаются нормы, регламентирующие взаимоотношения правительства с президентом и парламентом. Правительство действует в пределах срока полномочий мажилиса, а также слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом», - добавил он.

Согласно изменениям в конституционный закон «О Конституционном совете» предусмотрено право президента направлять обращения в Конституционный совет в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности. При этом определяются последствия обращения в Конституционный совет и последствия принятия советом решения.

«В конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» вносятся поправки, которые направлены на уточнение реализации Верховным судом функций по разъяснению судебной практики. Вместе с тем, устанавливаются требования к участникам конкурса на должность судьи. В целях их усиления пересмотрен возраст кандидатов судьи районного суда», - пояснил министр.

В заключение М. Бекетаев дополнил, что также вносятся поправки в конституционный закон «О республиканском референдуме».

«Не могут быть предметом референдума вопросы унитарности, территориальной целостности республики, формы правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные первым президентом Елбасы и его статуса.

Принятие законопроекта не требует дополнительных затрат из госбдюжета», - подчеркнул глава ведомства.

Ксения Давыдова