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Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу National Geographic

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу National Geographic, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи с представителями телеканала глава государства рассказал об истории становления города Астана, актуальности проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2017», а также ответил на вопрос касательно интеграции объектов выставки в инфраструктуру столицы после завершения её работы.

Нурсултан Назарбаев отметил важность выставки «ЭКСПО-2017» как масштабного события в контексте научно-инновационного развития Казахстана, наследием которого станет целый комплекс новейших разработок и технологий в сфере чистой энергетики, «зеленой экономики» и IT-сферы.

Интервью проводилось в рамках подготовки телеканалом National Geographic документального фильма «Мегасооружения: Астана. Город будущего».

 

 

4 мая 2017, 14:46
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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