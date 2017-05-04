Прокурор района - ключевая фигура органов прокуратуры

Мурат Кожамкулов,

Начальник 3-го Управления Генеральной прокуратуры РК

Статус прокурора района на первый взгляд понятный всем — это большой начальник у себя в районе. Престижная должность, уважаемый человек, все его любят и приглашают. Но сегодня вся эта привлекательность отходит на второй план. Программа перемен органов прокуратуры особо подчёркивает значение прокуроров на местах и повышает их ответственность. Если про полицейских говорят, что это люди, стоящие на переднем плане борьбы с преступностью, то прокуроры районов заполняют первые ряды тех, кто защищает права и свободы граждан, обеспечивает законность и правопорядок на вверенном участке.

Ориентиры новых подходов нашей работы известны всем — повысить доверие населения. Именно поэтому возрастает роль прокуроров районов - они первыми соприкасаются с нуждами граждан, но только лишь подписывая бумаги, сидя у себя в кабинете, никогда этой цели не достигнуть. Нужно выходить в народ, не только видеть, но и чувствовать проблемы населения. В большинстве случаев люди, не получив должного внимания, держа в руках формальные отписки, вынуждены идти дальше. Проходят все инстанции, тратят недели, месяцы, средства, подрывают здоровье. При таком подходе не то, что о повышении, вообще о доверии говорить преждевременно.

В 2012 году Президент РК Н.А. Назарбаев, выступая на совещании по развитию регионов, указывая на недостатки этой работы, подчеркнул: «На мой сайт поступают тысячи жалоб на волокиту и безразличие местных органов. Люди вынуждены обращаться ко мне, к Гаранту Конституции, с самыми элементарными просьбами. Выходит, человек не может решить эти вопросы на местном уровне».

Если раньше прокуроры районов могли сослаться на большую загруженность, то тогда их еще можно было понять. Все работали на показатели, многочисленные отчеты, информации и анализы. Большую часть времени они исполняли поручения вышестоящих прокуроров. Но сегодня они максимально от этого освобождены. Мы сами признали бесполезность этой работы. Избавились от всего лишнего, что мешает выполнять основные функции прокуратуры. Доходило до того, что за год, в одну только областную прокуратуру, направлялось до 2 тыс. заданий.

Оптимизированы многие процессы и в Генеральной прокуратуре. Ранее прикомандированные сотрудники возвращены к себе в регионы для укрепления районов и городов. Автоматизация и перевод многих процессов на электронный формат также освобождает от многих устаревших механизмов. К примеру, информационная система «Зандылық» уже помогает прокурорам и судьям, при рассмотрении дел в судах и назначении наказания. Она не позволяет допускать ошибки, сама выдает аналитику и статистику. Сейчас созданы все условия, чтобы не отвлекаться, а полностью сосредоточиться на интересах населения.

Для решения многих системных проблем Генеральной прокуратурой реализуются множество проектов по самым актуальным и чувствительным сферам. Безусловно, будут внедрятся новые механизмы в работе. Но без эффективной и добросовестной их реализации на местах, цели так и останутся на бумаге. Необходимо каждому прокурору, особенно в районах, осознать собственную роль и большую ответственность за каждую нашу инициативу. Мы должны объединить усилия вокруг общих целей.

Не случайно должность прокурора района является конституционной. Каждый такой прокурор назначается приказом Генерального Прокурора. Сегодня в стране работают 273 прокурора района. В последнее время общественность многократно усилила свое внимание к надзорному органу. Отсидеться или далеко спрятаться уже не получится. Мы привыкли к тому, что от каждого прокурора, от его нерадивых действий — ложится пятно на всю систему. Но мы должны привыкнуть и к тому, что от каждого прокурора зависит и повышение доверия. Только это понимание должно нас двигать вперед.

Прокурор района - это прежде всего руководитель, лидер. Во многом успех зависит от организационной культуры в коллективе. В современном обществе требования к руководителям совсем другие. Это не просто раздача указаний, исполнение, контроль. Это прежде всего умение побудить к постоянному развитию и самому развиваться, являться примером. Каждый прокурор должен быть именно таким, каким бы он хотел видеть своих подчиненных — честным, грамотным, исполнительным, энергичным и работоспособным.

В коллективе должна царить атмосфера взаимного уважения. Как достичь её? Известный мировой эксперт в области эффективного управления Ицках Адизес гарантировал такую организацию, только там, где сформирована среда, в которой иметь свое, отличное от других, мнение - безопасно. В нашей же системе сегодня иметь свое мнение не только безопасно, но и необходимо. Любой сотрудник прокуратуры может направить свою идею напрямую в Генеральную прокуратуру (Проектный офис), где она будет рассмотрена и принята во внимание.

Академия правоохранительных органов при Генпрокуратуре проводит различные тренинги по развитию, повышению профессиональных навыков, ораторскому искусству. В начале апреля нас посетил один из лучших тренеров СНГ по развитию Радислав Гандапас. В течение всего дня он рассказывал о том, как быть лидером в современной организации. Масса примеров, личных историй, много практических занятий и советов, непременно пойдут на пользу прокурорам.

По инициативе наших коллег в Генеральной прокуратуре создана школа профессионального мастерства. Ее цель - передача опыта и знаний опытных сотрудников молодым. Чтобы последние учились на чужих ошибках, используя опыт предыдущих поколений, извлекая полезные уроки. Специально для прокуроров районов и городов, начальником 2-го Департамента К.А. Игембаевым, даны 30 практических советов. О них нигде не прочитаешь, не найдешь в кодексах или инструкциях. Эти нужные советы взяты из жизни, личного опыта и более 30 летнего стажа в органах прокуратуры.

Наряду с новыми объективными методами приема на службу в органы прокуратуры, кардинально изменяются подходы и при продвижении по службе. По инициативе Генерального Прокурора Ж. Асанова запускается пилотный проект на назначение на должности прокуроров районов и городов. Цель одна - чтобы все сотрудники имели равные шансы для карьерного роста. Предполагается прохождение нескольких этапов. Это будет реальный конкурс, прозрачная и объективная процедура для назначения. Теперь претенденты должны сдавать тесты на знание законодательства, написание эссе, решение ситуационных задач и др.

Если раньше учитывалось мнение прокурора области, то сейчас кандидаты должны будут подтвердить свою востребованность на деле.

Важно понимать, что одна Генеральная прокуратура, или один Генеральный Прокурор, не сможет достичь желаемых результатов, если не будут приложены усилия каждого прокурора. Большая ответственность в этих вопросах ложится на руководителей среднего звена, и особенно на прокуроров районов и городов. Именно они и должны мотивировать сотрудников на качественную и результативную работу. Алекс Фергюсон, в своей книге «Уроки лидерства» отметил, что ни один генерал не выиграет битву без полковников и майоров, которые в пылу почти проигранного сражения способны воодушевить солдат на победу наперекор всему.

Апрель этого года ознаменован началом масштабной модернизации общественного сознания, объявленной Главой государства, Лидером нации Н.А. Назарбаевым. Эксперты уже сходятся во мнении, что начинаться она должна с государственных служащих. Модернизация должна заключаться не только в исключении непрофессионализма и равнодушия отдельных чиновников, но и в улучшении каналов коммуникации с обществом. Лучше взаимодействуя с людьми, необходимо больше учитывать их пожелания при принятии решений, так как они непосредственно касаются населения. Мы должны научиться более внятнее доводить о результатах нашей работы, быть открытыми в своей деятельности.

В своей программной статье от 13 апреля Президент подчеркнул, что модернизация не возможна без изменения ряда привычек и стереотипов. За долгие годы и в нашей системе сформировались устоявшиеся привычки, от которых по предложению Генпрокурора мы отказались: это командные перемещения, из-за которых страдали действующие прокуроры на местах. Обязали друг друга никому не дарить и ни от кого не получать подарки. Исключили затраты на проверяющих, сборы средств от сотрудников, в том числе на различные мероприятия и многое другое.

Все эти перемены и каждодневная работа сосредоточили нас на реализации главной цели - стать справедливой, эффективной, прозрачной прокуратурой нового формата.

Не зря говорят, что дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Мы сделали первые шаги. Теперь важно не останавливаясь, двигаться в правильном направлении, чтобы ответить всем ожиданиям общества и оправдать доверие казахстанцев.