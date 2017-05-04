В Костанае девушка, умывшаяся зеленкой, снова не явилась на заседание суда

И это уже второй раз. По информации секретаря судебного заседания, телефонные переговоры с родными девушки, признанной в деле потерпевшей, ничего не дали , пишет портал , пишет портал "Костанайские новости"





Дома ее нет, никто не знает, где она. Чтобы наконец начать полноценный процесс, судья суда №2 Еримхан Кадырбаев поддержал прокурора по поводу принудительного привода потерпевшей Галямовой в суд. Это будет 22 мая.





Напомним, дело по хулиганству в отношении частного таксиста Мурата Бижанова полиция возбудила на основании видео, размещенного в социальных сетях. Там видно, как девушка умывается зеленкой в качестве расплаты за то, что отказалась платить за проезд. Вместе с парнем, который попросту сбежал, они наездили на 800 тенге.





Часть пользователей соцсетей активно поддержала таксиста, сочувствующие ему приходят и в суд. Нашелся даже адвокат, довольно известный, который сам предложил Бижанову его защищать. Правда, сегодня и он не пришел на процесс. Временно пригласили другого защитника, чтобы выяснить, не хочет ли подсудимый заключить с прокурором процессуальное соглашение о признании вины. В таком случае судебный процесс проходит в упрощенном порядке, без вызова свидетелей.





Однако Мурат Бижанов отказался. Заявил, что внимательно прочитал статью «Хулиганство» в Уголовном кодексе и считает, что она к нему не относится.





"Общественный порядок я не нарушал, палец не показывал, не оголялся... Моя проблема в том, что видео попало в сеть", - говорит он.



