В ЮКО в рамках государственно-частного партнерства будет реализовано 30 проектов

В ближайшие годы в Южно-Казахстанской области через государственно-частное партнерство планируется реализовать 30 проектов. До сегодняшнего дня определены партнеры по 6 проектам, по оставшимся 24 проектам разрабатываются соответствующие документы, передает пресс-служба акима области.

Большинство проектов связаны со сферой образования. Например, из 17 проектов - 11 детских садов, 2 оздоровительных лагеря, 1 школа, 1 школа-интернат, 1 туристская станция и одна школа искусств.

В повестку дня также поставлены проекты в сфере медицины, а именно строительство 5 больниц и «Модернизация станции скорой помощи в г. Шымкент», а также строительство 7 спортивных комплексов.

Большая часть детских садов, а именно 4 дошкольных учреждений построены в Сайрамском районе, в городах Туркестан, Кентау, Арысь, Шымкент. Кроме того, в Сарыагашском, Байдибекском, Отырарском, Тюлькубасском районах ожидается строительство новых детских садов на 75, 100, 240, 280, 320 мест.

Наряду с этим, планируется ввести в эксплуатацию спортивные объекты, в частности в Толебиийском-2, Байдибекском-2, Тюлькубасском районах-1.

Также планируется строительство больниц в Мактааральском и Сайрамском районах, а так же в городах Шымкент и Кентау.