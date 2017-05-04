Этический кодекс судьи - работа над собой!

Этический кодекс судьи - это один из основных документов, регламентирующий нормы принципов и правил поведения судей Республики Казахстан не только при исполнении профессиональных обязанностей, но и правила проведения судьи в семье и в быту. Как всем известно, на внеочередном VII съезде судьей Республики Казахстан, состоявшийся 21 ноября 2016 года, утвержден новый Этический кодекс судьи. В разработке проекта нового этического кодекса судьи большая работа проведена Центральным советом Союза судей Республики Казахстан с учетом мнений и предложений судейского корпуса. Если обратить взор на историю, судейский корпус еще на I съезде судей в 1996 году одним из первых в стране принял Этический кодекс. Модернизация судебной системы в целом, повысило требования к профессионализму судей, соответственно возросли и требования к морально-нравственным качествам судей. В связи с чем, возникла необходимость в принятии нового Кодекса. Утверждение нового Этического кодекса, расширение регулируемых им аспектов деятельности судей, является одним из комплексов мер, направленных на повышение авторитета судебной власти и статуса судей. Принципы и правила, установленные в указанном Кодексе обязательны не только для всех действующих судей Республики, но и пребывающих в отставке.

Судья Специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Карагандинской области

Б.М. Шалгимбаев