Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ford EcoSport стал героем комикса

4 мая 2017, 15:02

В рамках рекламной кампании Marvel и Ford подготовили комикс «What If?... EcoSport Adventure».

4 мая в российских кинотеатрах начнут показывать супергеройский фильм «Стражи Галактики. Часть 2», в съемках которого использовался Ford EcoSport. В рамках рекламной кампании Marvel и Ford подготовили комикс «What If?... EcoSport Adventure», который будет напечатан ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Кроме того, в течение некоторого времени комикс будет доступен к просмотру онлайн. В рисованной истории фигурируют персонажи Грут, Звёздный Лорд, Гамора, Дракс и Ракета. Также на прошлой неделе на телевидении США запустили рекламу Ford EcoSport с участием Грута.



Текст: Александр Орехов
Фото: Ford

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...