Ford EcoSport стал героем комикса
4 мая 2017, 15:02
В рамках рекламной кампании Marvel и Ford подготовили комикс «What If?... EcoSport Adventure».
4 мая в российских кинотеатрах начнут показывать супергеройский фильм «Стражи Галактики. Часть 2», в съемках которого использовался Ford EcoSport. В рамках рекламной кампании Marvel и Ford подготовили комикс «What If?... EcoSport Adventure», который будет напечатан ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Кроме того, в течение некоторого времени комикс будет доступен к просмотру онлайн. В рисованной истории фигурируют персонажи Грут, Звёздный Лорд, Гамора, Дракс и Ракета. Также на прошлой неделе на телевидении США запустили рекламу Ford EcoSport с участием Грута.
Текст: Александр Орехов
Фото: Ford
Via cartimes
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