Полицейские Алматы выходят в прямой эфир в Instagram

С учетом высокого уровня посещаемости сети Instagram, полиция Алматы промониторила ее технические возможности и приняла решение о внесении в постоянную практику проведение «Прямых эфиров» на площадке этого ресурса. В реализации данного новшества было оказано посильное содействие инициативной группы rozysk_kz, с которой ДВД города Алматы тесно взаимодействует на протяжении длительного времени, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





2 мая в 19:00 часов на базе аккаунта rozysk_kz состоялось первое прямое включение с пресс - клуба ДВД. Тема эфира «Что делать, если пропал близкий человек?». Спикер – старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения розыска Управления криминальной полиции ДВД Алматы, подполковник полиции Сеитов С.А. Первый опыт показал, что подписчики активны во время самого эфира и охотно задают спикеру свои вопросы. Хронометраж диалога в студии – 25 минут. Количество участников (зрителей) – 708 человек.





«Собрать такую аудиторию в одночасье и за раз достаточно сложно, если учесть, что для этого требуются весьма затратные ресурсы, а возможности всемирной паутины в данном случае подтвердили свою состоятельность и эффективность. Считаем целесообразным взять за постоянную практику проведение «прямых включений». По устной договоренности с автором аккаунта, их интернет-площадка будет предоставляться ДВД каждые вторник и пятницу в период времени с 19:00 до 19:30 часов. В перспективе – зарекомендовать эту форму взаимодействия с гражданами, как один из лучших инструментов конструктивного диалога. При этом, темы эфиров будут, как можно более разносторонними и актуальными. А далее планируется использовать площадки других не менее популярных аккаунтов в сети Instagram, - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.





В полиции уточнили, что в настоящее время Департаментом внутренних дел предпринимается ряд мер, позволяющих на должном уровне охранять правопорядок в городе, вести целенаправленную и наступательную борьбу с преступностью, а также защищать конституционные права и покой граждан. Помимо ведущих показателей работы не менее приоритетной является эффективное использование коммуникационных систем, которые в свете интенсивного развития новых технологий по праву считаются хорошим подспорьем в полицейской работе.





«Паблик “Rozysk_kz” создан исключительно для оказания помощи людям найти своих близких и родных, которые по каким-либо причинам пропали без вести. Сейчас многие обращаются с различными сообщениями, например, по утере, либо по факту кражи имущества. Основная задача паблика - это оперативная публикация без вести пропавшего человека или опознание лица по фото или видео. И делается это на безвозмездной основе. Так, как цели и задачи паблика сходятся с положением ОВД, а именно, по линии розыска и профилактики, я очень рад предоставить информационную платформу для Департамента Внутренних дел города Алматы. Считаю, это повысит доверие граждан к представителям власти, а главное, это будет уникальная площадка для диалога представителей правоохранительных органов и населения. Общество может получать достоверную информацию от официальных лиц. Эту совместную работу мы намерены вести на постоянной основе. Искренне верю, что общими усилиями мы сможем помочь многим людям и оказать правовую консультацию по тем или иным вопросам», - уточнил, в свою очередь, модератор аккаунта.





Для справки: для диалога с гражданами на сайте Департамента функционируют Блог начальника и рубрика «Вопрос - ответ». Кроме того, на протяжении нескольких лет работают аккаунты городской полиции в «Facebook», «В Контакте» «Twitter» и «Мой Мир». А для реагирования на сигналы горожан о каких-либо правонарушениях, в свете объявления Главой государства единого для всех принципа «Нулевой терпимости к мелким правонарушениям», на базе сервера ДВД создана электронная почта delta@police.kz».