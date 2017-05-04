Сборная Казахстана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

В новом табеле о рангах Казахстан занимает 104-е место.

Сборная Казахстана поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации. В активе отечественной команды 325 очков, сообщает В активе отечественной команды 325 очков, сообщает Zakon.kz.





Первая тройка лучших сборных мира не изменилась. Рейтинг возглавляет команда Бразилии (1672 очка), второе место занимает сборная Аргентины (1603), лидирующую тройку замыкает команда Германии (1464).

В новом табеле о рангах Казахстан занимает 104-е место.





В рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются специальные коэффициенты.



