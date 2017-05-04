Задержанный в Астане предполагаемый педофил работал на стройке нового ЖД вокзала
4 мая 2017, 15:14
Установлено, что задержанный обманом увел девочку из дома в мкр.Промышленный на пустырь.
Стала известна информация о предполагаемом педофиле, задержанном у нового железнодорожного вокзала в Астане, сообщает Today.kz.
До последнего времени он работал на строительной площадке нового ЖД вокзала. Мужчина является уроженцем Акмолинской области, 1969 года рождения.
Ранее стало известно, что в Астане мужчина напал на маленькую девочку. Видео с задержанным было распространено в соцсетях. По факту попытки совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, 2011 г.р., начато досудебное расследование по ст. 121 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый - 48-летний ранее судимый, задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны. Установлено, что задержанный обманом увел девочку из дома в мкр.Промышленный на пустырь. Рабочие, которые трудились недалеко от места происшествия заметили его и задержали".
Фото: соцсети
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