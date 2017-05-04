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В России может появиться аналог американской грин-карты

 

В России с 2019 года может заработать российский аналог грин-карты. С такой инициативой выступило Минкомсвязи в проекте программы «Цифровая экономика».

Предполагается, что карта российского соотечественника будет предоставляться высококвалифицированным иностранцам российского происхождения, свободно владеющим русским языком, и позволит им въезжать в РФ и работать на территории страны. Инициатива прописана в разделе «привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж».

В настоящее время документ находится на согласовании в Минфине, МИДе и Минэкономразвития, пишут»Известия«.

Для реализации запуска аналога грин-карты потребуется проработка системы оценки квалификации сотрудника работодателями. Также будут продуманы меры поддержки таких иностранцев в России.

 

4 мая 2017, 15:11
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Литер»

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