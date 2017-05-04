Впервые природный газ пришел в дома талдыкорганцев

С пуском газа на АГРС газификация областного центра вступила в решающую стадию. Как и было запланировано, голубое топливо впервые в истории пришло в дома талдыкорганцев в конце апреля, сообщает корреспондет Liter.kz.

Строительство газопровода «Алматы - Талдыкорган» и автоматической газораспределительной станции для него велось по поручению Главы государства и находилось на личном контроле акима области. Чтобы природный газ дошёл как можно быстрее до потребителей, в самом Талдыкоргане параллельно ведутся работы по созданию сетей газоснабжения. Это уже позволило пустить газ в 10 домов. Около 100 домов полностью готовы к подключению, и с каждым днем эта цифра растет. Теперь все хлопоты жителей, связанные с использованием традиционных видов топлива - угля и дров - уходят в прошлое. Те же, у кого был сжиженный газ, в несколько раз сократят свои расходы.

Своими впечатлениями поделилась жительница города Гаухар Идрисова, чей дом на улице Акбастау одним из первых был подключен к газу.

- Когда я узнала, что в Талдыкоргане будет природный газ, я очень обрадовалась. Думаю, что это большое достижение для всего нашего города, потому что вместе с газом в дом приходит тепло и уют. А это очень важно для любой хозяйки, - подытожила Гаухар.

Строительство магистрального газопровода «Алматы - Талдыкорган» является одним из крупнейших и социально значимых проектов для всего региона. На его реализацию выделено более 21 млрд. тенге. Магистральный газопровод позволит охватить газоснабжением 3 города, включая и областной центр, и 6 районов области с численностью населения более 410 тыс. человек.