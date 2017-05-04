В Есике двое парней совершили разбойное нападение на дом предпринимателя

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, полицейскими задержаны двое молодых парней, 19-20 лет, обоснованно подозреваемых в совершении разбоя. У них изъята часть вещей, похищенных у потерпевшего , передает , передает Zakon.kz





24 апреля один из жителей Есика обратился в полицию с заявлением о том, что в его квартиру ворвались двое неизвестных в масках, и, которые жестоко избив, завладели ювелирными изделиями, часами и деньгами.





Материальный ущерб потерпевший мужчина, 1952 года рождения, оценил в более 1 миллиона тенге.





Как рассказали в пресс-службе ДВД области, помимо местного уголовного розыска к оперативным мероприятиям по установлению подозреваемых были также подключены сотрудники областной криминальной полиции и подразделения по борьбе с организованной преступностью. И в итоге совместными усилиями полицейских региона тяжкое преступление было раскрыто в течение нескольких суток.





«В совершении разбоя подозреваются двое лиц, в возрасте 19-20 лет, один из них житель Есика, другой из соседнего Уйгурского района. У задержанных изъяты наручные часы «Casio», принадлежавшие потерпевшему, а также часть похищенных денег. Оба являются неработающими и ранее не привлекались к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе.





Расследование по факту продолжается согласно ст.192 ч.3 УК РК «Разбой.