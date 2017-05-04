На трассе в Карагандинской области произошло вооруженное нападение на грузовик
4 мая 2017, 15:27
Подозреваемых поймали в течение суток.
3 мая текущего года в дежурную часть ОВД Шетского района поступила информация о том, что на автодороге «Караганда-Жезказган» в 15 километрах от с.Батык трое неизвестных мужчин, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на грузовую машину, принадлежавшую одной из фирм. Злоумышленники, завладев деньгами в сумме около 400 000 тенге, скрылись, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
По данному факту был ориентирован весь личный состав ОВД области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена машина, на которой, возможно, скрылись подозреваемые.
Спустя 12 часов в поселке Атасу была остановлена автомашина «ВАЗ-2107», в которой находились 24-летний водитель, а также 24 и 26-летние пассажиры.
В ходе допроса задержанные признались в том, что утром 3 мая совершили разбойное нападение, вещественные доказательства, оружие, деньги изъяты.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 192 часть 2 УК РК.
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