Убившую восемь детей австралийку освободили от ответственности

В декабре 2014 года 40-летняя Райна Тайдей зарезала четырех своих сыновей, трех дочерей и племянницу. Погибшим было от двух до 14 лет,

Решение суда штата Квинсленд означает, что женщина не может быть привлечена к уголовной ответственности.

Врачи установили, что психическое состояние Тайдей резко ухудшилось за несколько месяцев до убийства.

Райне Тайдей было предъявлено обвинение в убийстве, но психиатрическая экспертиза признала женщину невменяемой.

Тайдей помещена в специализированную клинику для душевнобольных. Дом, в котором погибли дети, был снесен, а на его месте разбит парк.

Тайдей считала себя "избранной" и была одержима стремлением очистить себя и свою семью от демонов.





"Она услышала птичьи голоса, которые сказали ей, что она должна убить детей, чтобы спасти их", - рассказала судебный психиатр доктор Джейн Филлипс.





По словам ее коллеги доктора Франка Варгезе, Тайдей страдает от "апокалиптического бредового состояния".





"Это уникальный и чудовищный случай, ничего подобного я никогда раньше не встречал", - сказал он.





"Это шизофрения в самой тяжелой и наихудшей стадии", - добавил доктор.





Тела убитых обнаружил взрослый сын Тайдей. Там же, возле дома, находилась и его мать - она нанесла себе 35 ножевых ранений.





Суд счел убедительными доказательства того, что Тайдей не контролировала и не осознавала своих действий.





"Миссис Тайдей страдала психическим расстройством и была невменяемой в момент убийства", - решил судья.





Женщина помещена в специализированную клинику для душевнобольных в Брисбене.