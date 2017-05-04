Казахстан и Япония выступили в поддержку Договора всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

2 мая 2017 года в Вене было принято совместное заявление министров иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова, Японии Фумио Кисиды и Исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассины Зербо в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Выступая на пресс-брифинге по итогам принятия указанного трехстороннего документа, Постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Кайрат Сарыбай подчеркнул историческую важность решения Президента Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского испытательного полигона в 1992 году, которое повлекло за собой прекращение ядерных испытаний на испытательных полигонах в других странах, тем самым заложив основу для принятия ДВЗЯИ в 1996 году.

К. Сарыбай обратил особое внимание на важность и своевременность инициатив Главы государства, изложенных в Манифестe «Мир XXI век», а также Международного дня действий против ядерных испытаний и Проекта «АТОМ».

В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Японии и Исполнительного секретаря Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ подчеркивается приверженность усилиям, необходимым для построения мира, свободного от ядерного оружия, в числе которых скорейшее вступление в силу ДВЗЯИ, универсализация Договора, а также укрепление режима контроля по выявлению ядерных испытаний. Основываясь на опыте Казахстана и Японии в преодолении катастрофических последствий ядерного оружия, стороны призвали возобновить и активизировать вышеупомянутые усилия.