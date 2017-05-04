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"Дочка родилась!": плачущий от радости отец из Алматы попал на передачу "Пусть говорят"

4 мая 2017, 15:49

Арлен Бекимов стал участником спецвыпуска "Папа жжот".

Алматинца Арлена Бекимова, впервые ставшего отцом и героем забавного видео "Дочка родилась!" пригласили на передачу А.Малахова "Пусть говорят". Специальный выпуск программы от 3 мая назвали "Папа жжот" и он посвящен ярким роликам в Сети с участием отцов и детей, передает Zakon.kz

К Малахову А.Бекимов пришел не один, а со своей супругой Айман и уже подросшей дочерью Амели. "Первый ребенок, волнение, слезы радости", - так прокомментировал свои эмоции на видео молодой отец.

Напомним, что видео на котором Арлен плачет, узнав о рождении дочери и звонит, чтобы сообщить об этой радстной новости своему отцу стало хитом Казнета. На YouTube видео набрало около миллиона просмотров, поэтому то счастливую семью пригласили стать участниками "Папа жжот".

Сначала нашумевший ролик:

А теперь сама передача:
На видео Арлен появляется на 19.17 минуте.

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