В текущем году 87 населенных пунктов ЮКО будут обеспечены электроэнергией
4 мая 2017, 15:57
В 2017 году завершится строительство 2 малых гидроэлектростанций, мощностью 3,5 МВт в Казыгуртском и Сайрамском районах, которые будут сданы в эксплуатацию.
К 2020 году Южно-Казахстанская область будет полностью обеспечена электроэнергией, передает пресс-служба акима области.
Согласно плану мероприятий уже в этом году планируется обеспечить качественной электроэнергией 87 жителей населенных пунктов. С этой целью только за текущий год из областного и республиканского бюджета рассмотрено выделение 11,3 млрд.тенге.
Стоит отметить, в среднем потребление электроэнергии по области составляет 400 МВт.час. Из них 30% вырабатывается из местных энергопроизводящих организаций, остальные 70% транспортируются с северных районов страны.
Ожидается, что в текущем году завершится строительство подстанций «Бозарык», «Астана 1,2» в городе Шымкент. В результате которого ожидается обеспечение качественной электроэнергией 430 тысяч жителей и промышленных предприятий.
Кроме того, планируется в дальнейшем строительство 7 подстанций (Акжар, 1М1, 1М2, 2М1, 2М2, Новостройка 1, 2).
Вместе с этим, в этом году планируется начать строительство подстанции «Кызыласкер» 220/110/10 кВ в Сарыагашском районе. Для этого рассмотрено выделение 7,8 млрд.тенге. В случае полной реализации проекта 700 тысяч жителей Мактааральского, Сарыагашского и Шардаринского районов, а также сельскохозяйственные объекты, производственные предприятия будут обеспечены бесперебойной, качественной электроэнергией.
То есть, для дальнейшего развития экономики Мактааральского, Сарыагашского, Шардаринского районов появится дополнительная электроэнергия, мощность 50 МВт.
Наряду с этим, для обеспечения качественной электроэнергией 244 тысяч жителей и предприятий Ордабасинского, Отырарского районов, города Арысь разрабатывается проект подстанции «Бадам». Строительство объекта планируется начать в 2018 году.
Помимо этого, на строительство запланированной в 2018 году подстанции «Алатау» в Толебийском районе выделено 938,9 млн тг.
Стоит отметить, что в 2017 году завершится строительство 2 малых гидроэлектростанций, мощностью 3,5 МВт в Казыгуртском и Сайрамском районах, которые будут сданы в эксплуатацию. За счет исполнения данных работ, в 2017 году планируется снизить уровень износа электрических линий от 55,7 до 54,8%, а в 2021 году до 25,4 процентов.
Фото: Пресс-служба акима ЮКО
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