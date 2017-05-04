В текущем году 87 населенных пунктов ЮКО будут обеспечены электроэнергией

В 2017 году завершится строительство 2 малых гидроэлектростанций, мощностью 3,5 МВт в Казыгуртском и Сайрамском районах, которые будут сданы в эксплуатацию.

К 2020 году Южно-Казахстанская область будет полностью обеспечена электроэнергией, передает пресс-служба акима области.





Согласно плану мероприятий уже в этом году планируется обеспечить качественной электроэнергией 87 жителей населенных пунктов. С этой целью только за текущий год из областного и республиканского бюджета рассмотрено выделение 11,3 млрд.тенге.





Стоит отметить, в среднем потребление электроэнергии по области составляет 400 МВт.час. Из них 30% вырабатывается из местных энергопроизводящих организаций, остальные 70% транспортируются с северных районов страны.





Ожидается, что в текущем году завершится строительство подстанций «Бозарык», «Астана 1,2» в городе Шымкент. В результате которого ожидается обеспечение качественной электроэнергией 430 тысяч жителей и промышленных предприятий.





Кроме того, планируется в дальнейшем строительство 7 подстанций (Акжар, 1М1, 1М2, 2М1, 2М2, Новостройка 1, 2).





Вместе с этим, в этом году планируется начать строительство подстанции «Кызыласкер» 220/110/10 кВ в Сарыагашском районе. Для этого рассмотрено выделение 7,8 млрд.тенге. В случае полной реализации проекта 700 тысяч жителей Мактааральского, Сарыагашского и Шардаринского районов, а также сельскохозяйственные объекты, производственные предприятия будут обеспечены бесперебойной, качественной электроэнергией.





То есть, для дальнейшего развития экономики Мактааральского, Сарыагашского, Шардаринского районов появится дополнительная электроэнергия, мощность 50 МВт.





Наряду с этим, для обеспечения качественной электроэнергией 244 тысяч жителей и предприятий Ордабасинского, Отырарского районов, города Арысь разрабатывается проект подстанции «Бадам». Строительство объекта планируется начать в 2018 году.





Помимо этого, на строительство запланированной в 2018 году подстанции «Алатау» в Толебийском районе выделено 938,9 млн тг.





Стоит отметить, что в 2017 году завершится строительство 2 малых гидроэлектростанций, мощностью 3,5 МВт в Казыгуртском и Сайрамском районах, которые будут сданы в эксплуатацию. За счет исполнения данных работ, в 2017 году планируется снизить уровень износа электрических линий от 55,7 до 54,8%, а в 2021 году до 25,4 процентов.



