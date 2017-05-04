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Муж королевы Елизаветы перестанет исполнять официальные обязанности

4 мая 2017, 16:08

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей Букингемского дворца.

Принц Филипп, 95-летний супруг королевы Елизаветы II откажется от общественной деятельности и королевских обязанностей, передает РИА Новости.

Позже официальное заявление было опубликовано на странице королевской семьи в Twitter.

Решение было принято самим герцогом Эдинбургским, и королева, по данным СМИ, его поддержала. При этом на всех приемах и встречах, запланированных на ближайшее время вплоть до августа, он будет появляться.

Ранее в СМИ появились новости о том, что обслуживающий персонал королевской семьи и дворцовых чиновников созвали на экстренную встречу в Букингемском дворце. Эта информация не на шутку встревожила общественность, многие представители которой решили, что речь на этой встрече могла идти о состоянии здоровья королевы или ее мужа.

В свою очередь, газета The Sun по ошибке сообщила о смерти принца Филиппа, опубликовав материал с заголовком "Принц Филипп скончался в возрасте 95 лет, как герцог Эдинбургский умер и так далее, и так далее".

Принц Филипп женился на наследнице британского престола в 1947 году. Он является самым долгоживущим из потомков королевы Виктории, самое продолжительное время остается супругом правящей королевы. Кроме того, он является рекордсменом по продолжительности жизни среди членов королевской семьи.

Фото © AP Photo / Chris Ison

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