Муж королевы Елизаветы перестанет исполнять официальные обязанности
4 мая 2017, 16:08
Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей Букингемского дворца.
Принц Филипп, 95-летний супруг королевы Елизаветы II откажется от общественной деятельности и королевских обязанностей, передает РИА Новости.
Позже официальное заявление было опубликовано на странице королевской семьи в Twitter.
Решение было принято самим герцогом Эдинбургским, и королева, по данным СМИ, его поддержала. При этом на всех приемах и встречах, запланированных на ближайшее время вплоть до августа, он будет появляться.
Ранее в СМИ появились новости о том, что обслуживающий персонал королевской семьи и дворцовых чиновников созвали на экстренную встречу в Букингемском дворце. Эта информация не на шутку встревожила общественность, многие представители которой решили, что речь на этой встрече могла идти о состоянии здоровья королевы или ее мужа.
В свою очередь, газета The Sun по ошибке сообщила о смерти принца Филиппа, опубликовав материал с заголовком "Принц Филипп скончался в возрасте 95 лет, как герцог Эдинбургский умер и так далее, и так далее".
Принц Филипп женился на наследнице британского престола в 1947 году. Он является самым долгоживущим из потомков королевы Виктории, самое продолжительное время остается супругом правящей королевы. Кроме того, он является рекордсменом по продолжительности жизни среди членов королевской семьи.
Фото © AP Photo / Chris Ison
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