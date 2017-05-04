Трамп напугал ЛГБТ-сообщество
4 мая 2017, 16:10
Указ о религиозной свободе урежет их права.
Президент США Дональд Трамп планирует в четверг подписать указ о религиозной свободе, который позволит организациям и владельцам бизнеса отказывать в продаже товаров и оказании услуг на основе религиозных убеждений, сообщает The New York Times, передает РИА Новости.
Указ президента будет приурочен к Национальному дню молитвы.
"Консервативные религиозные лидеры, которые были ярыми сторонниками кандидатуры Трампа, подтолкнули президента к тому, чтобы освободить религиозные организации от правил Обамы, защищающих гомосексуальных мужчин, лесбиянок и других от дискриминации", — говорится в статье.
Вместо этого в постановлении исполнительной власти Трамп намерен предложить смутное обещание "защищать и активно пропагандировать религиозную свободу".
Указ президента также попытается преодолеть положение в федеральном налоговом кодексе, запрещающее церквям и другим религиозным организациям напрямую выступать против или поддерживать политических кандидатов. Ранее в штатах действовала норма сенатора Линдона Джонсона, согласно которой религиозные организации лишались налоговых льгот, если начинали открыто поддерживать политических кандидатов. Таким образом, церкви смогут получить возможность активнее участвовать в политической жизни страны.
"Я избавлюсь и полностью уничтожу поправку Джонсона и позволю нашим представителям веры говорить свободно и не бояться возмездия", — пообещал в начале февраля Трамп, спустя всего несколько дней после вступления в должность.
Фото © AP Photo / Alex Brandon
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