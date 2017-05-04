Трамп напугал ЛГБТ-сообщество

Президент США Дональд Трамп планирует в четверг подписать указ о религиозной свободе, который позволит организациям и владельцам бизнеса отказывать в продаже товаров и оказании услуг на основе религиозных убеждений, сообщает The New York Times , передает , передает РИА Новости





Указ президента будет приурочен к Национальному дню молитвы.





"Консервативные религиозные лидеры, которые были ярыми сторонниками кандидатуры Трампа, подтолкнули президента к тому, чтобы освободить религиозные организации от правил Обамы, защищающих гомосексуальных мужчин, лесбиянок и других от дискриминации", — говорится в статье.





Вместо этого в постановлении исполнительной власти Трамп намерен предложить смутное обещание "защищать и активно пропагандировать религиозную свободу".





Указ президента также попытается преодолеть положение в федеральном налоговом кодексе, запрещающее церквям и другим религиозным организациям напрямую выступать против или поддерживать политических кандидатов. Ранее в штатах действовала норма сенатора Линдона Джонсона, согласно которой религиозные организации лишались налоговых льгот, если начинали открыто поддерживать политических кандидатов. Таким образом, церкви смогут получить возможность активнее участвовать в политической жизни страны.





"Я избавлюсь и полностью уничтожу поправку Джонсона и позволю нашим представителям веры говорить свободно и не бояться возмездия", — пообещал в начале февраля Трамп, спустя всего несколько дней после вступления в должность.



