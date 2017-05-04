Обвинение будет добиваться в суде пожизненного заключения для Януковича
4 мая 2017, 16:12
Об этом заявил на брифинге прокурор Виктор Кравченко.
Обвинение намерено требовать для экс-президента Украины Виктора Януковича в суде по делу о госизмене высшую степень наказания — пожизненное лишение свободы, передает РИА Новости.
"Наивысшая степень наказания — это пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время досудебного расследования не признал свою виновность, сторона обвинения будет ходатайствовать только о наивысшей мере наказания ", — сказал Кравченко.
Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.
Фото © РИА Новости . Сергей Пивоваров
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