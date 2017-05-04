Сакральную карту военных мемориалов предлагают создать в Казахстане

«У нас много говорят о сакральной географии. А ведь к объектам сакральной географии относятся даже городские объекты - вечный огонь, парки победы, все полустанки и вокзалы, откуда уезжали на фронт в 1941-1945 годах. Не говоря уже о захоронениях и могилах.

Мы сейчас планируем обратиться к министру обороны с просьбой о содействии в подготовке своей казахстанской сакральной карты военных мемориалов. Они у нас есть. Территория бывшего АХБК в Алматы в 1941 году была городской окраиной, где формировался панфиловский полк. В 36-й школе во время войны располагался медсанбат, в Талгаре были места формирования дивизий. Нам помогает совет ветеранов Афганистана, совет генералов»,- рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» доктор исторических наук, профессор Лайла Ахметова.



