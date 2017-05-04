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Сакральную карту военных мемориалов предлагают создать в Казахстане

4 мая 2017, 16:15

За годы Второй мировой войны на фронт было мобилизовано, по последним данным, 1 196 164 казахстанца.

Инициативу создать сакральную карту военных мемориалов, расположенных в Казахстане, выдвигают ученые-историки, сообщает МИА «Казинформ».

«У нас много говорят о сакральной географии. А ведь к объектам сакральной географии относятся даже городские объекты - вечный огонь, парки победы, все полустанки и вокзалы, откуда уезжали на фронт в 1941-1945 годах. Не говоря уже о захоронениях и могилах.

Мы сейчас планируем обратиться к министру обороны с просьбой о содействии в подготовке своей казахстанской сакральной карты военных мемориалов. Они у нас есть. Территория бывшего АХБК в Алматы в 1941 году была городской окраиной, где формировался панфиловский полк. В 36-й школе во время войны располагался медсанбат, в Талгаре были места формирования дивизий. Нам помогает совет ветеранов Афганистана, совет генералов»,- рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» доктор исторических наук, профессор Лайла Ахметова.

За годы Второй мировой войны на фронт было мобилизовано, по последним данным, 1 196 164 казахстанца, при населении республики в 6,5 млн. человек, то есть около 20% её жителей. На фронтах войны в общей сложности погибло 601 939 казахстанцев, что составляет 12% от общей численности населения.

Отметим, что на данный момент только в Алматы в городском совете ветеранов состоят 216 тыс. пенсионеров, функционируют 670 первичных ветеранских организаций.

Фото: kazinform.kz

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