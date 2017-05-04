С ряда фигурантов дела о взрыве в посольстве КНР в Бишкеке сняли обвинения

С ряда подозреваемых в причастности к организации теракта на территории посольства Китая в Бишкеке сняты обвинения,

Утром 30 августа 2016 года террорист-смертник, протаранив ворота посольства КНР в Бишкеке, въехал на территорию диппредставительства и привел в действие самодельное взрывное устройство большой мощности, установленное в машине. Никто из дипломатических сотрудников не пострадал, ранения получили два гражданина Киргизии, работавших садовниками. Зданиям и сооружениям посольства был причинен значительный ущерб, после чего работа посольства была частично приостановлена. В настоящий момент в Первомайском райсуде Бишкека проходит судебный процесс по делу о теракте.





Как сообщил во время судебного заседания выступающий в качестве свидетеля Мубарак Турганбаев, с него и его коллег, работающих в компании "Адал тур", после двух месяцев содержания в СИЗО были сняты все обвинения в причастности к теракте.





"Я находился в Турции, когда узнал, что объявлен в розыск. Сообщил о своей невиновности в соцсетях, затем вылетел в Бишкек, где меня задержали и предъявили обвинение в финансировании терроризма.. В итоге уголовное прекратили и нас переквалифицировали из обвиняемых в свидетелей", — сказал он, отметив, что одновременно с ним были задержаны еще двое сотрудников фирмы.