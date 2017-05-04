С ряда фигурантов дела о взрыве в посольстве КНР в Бишкеке сняли обвинения
4 мая 2017, 16:18
Судебный процесс будет продолжен 17 мая.
С ряда подозреваемых в причастности к организации теракта на территории посольства Китая в Бишкеке сняты обвинения, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Утром 30 августа 2016 года террорист-смертник, протаранив ворота посольства КНР в Бишкеке, въехал на территорию диппредставительства и привел в действие самодельное взрывное устройство большой мощности, установленное в машине. Никто из дипломатических сотрудников не пострадал, ранения получили два гражданина Киргизии, работавших садовниками. Зданиям и сооружениям посольства был причинен значительный ущерб, после чего работа посольства была частично приостановлена. В настоящий момент в Первомайском райсуде Бишкека проходит судебный процесс по делу о теракте.
Как сообщил во время судебного заседания выступающий в качестве свидетеля Мубарак Турганбаев, с него и его коллег, работающих в компании "Адал тур", после двух месяцев содержания в СИЗО были сняты все обвинения в причастности к теракте.
"Я находился в Турции, когда узнал, что объявлен в розыск. Сообщил о своей невиновности в соцсетях, затем вылетел в Бишкек, где меня задержали и предъявили обвинение в финансировании терроризма.. В итоге уголовное прекратили и нас переквалифицировали из обвиняемых в свидетелей", — сказал он, отметив, что одновременно с ним были задержаны еще двое сотрудников фирмы.
Ранее госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что установлен круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Среди которых сам террорист-смертник, который являлся членом международной террористической организации "Исламское движение восточного Туркестана", имевший паспорт гражданина Таджикистана на имя Халилова Зоира.
В розыск был объявлен минер-подрывник Саттыбаев Иззотилло Машрапович (кличка "Али"), 1991 года рождения, уроженец города Ош, прошедший диверсионно-террористическую подготовку в Сирии.
Известно, что Саттыбаев осуществлял сопровождение смертника и приобрел машину, взорванную у посольства. А также возможный соучастник – гражданин Киргизии Сабиров Ильяс Сабирович, 1978 года рождения, узбек, уроженец Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области. По оперативным данным, находится в Стамбуле, где задействован в переброске боевиков в Сирию.
В качестве соучастников теракта были задержаны трое граждан Киргизии, подозреваемых в содействии преступникам.
Фото с сайта sputnik.kg
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