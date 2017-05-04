В Астане презентован официальный отчет о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан за 2016 год

Сегодня в г. Астане состоялась презентация Отчета о деятельности Омбудсмена за 2016 год.

В мероприятии, организованном учреждением Омбудсмена совместно с региональным представительством управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии и офисом программ ОБСЕ в Астане, приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, представители Администрации Президента, Конституционного Совета, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и других государственных органов, а также представители дипломатического корпуса, международных организаций, научных кругов и гражданского общества.

В ходе презентации Уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров представил обзор реализации прав и свобод человека в Казахстане, составленный на основе анализа рассмотренных жалоб и обращений граждан, результатов мониторинговой деятельности.

В 2016 году на рассмотрение Омбудсмена поступили 1304 письменных и устных обращения граждан с жалобами на нарушения и ущемления их прав.

По результатам рассмотрения принятых в производство жалоб в каждом пятом случае удалось подтвердить факты нарушений прав и довести дело до их восстановления. Наряду с рассмотрением жалоб, предметом реагирования стала информация, полученная самостоятельно, в том числе из СМИ и вызвавшая общественный резонанс.

Мониторинговая деятельность учреждения Омбудсмена в 2016 году была особо акцентирована на визиты в учреждения, в которых содержатся наиболее уязвимые категории граждан: дети, лица с ограниченными возможностями, престарелые.

В 2016 году, при координирующей роли Омбудсмена, включая рамки Национального превентивного механизма, осуществлен мониторинг почти 700 учреждений по всему Казахстану.

Рекомендации, выработанные по итогам посещений, оказали положительное влияние на улучшение условий содержания в подмандатных учреждениях.

Особое внимание участники мероприятия акцентировали на вопросы совершенствования деятельности национального правозащитного учреждения в свете закрепления статуса Омбудсмена в Основном законе страны.

Был также отмечен весомый вклад Омбудсмена в систему защиты прав человека, посредством его конструктивного взаимодействия с государственными органами, международными и неправительственными организациями.

В ходе презентации состоялся обмен мнениями по ряду направлений правозащитной тематики.