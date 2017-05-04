Медики рассказали о состоянии девушки, упавшей с многоэтажки на левом берегу Астаны
4 мая 2017, 16:22
Девушка находится на искусственной вентиляции легких.
Семнадцатилетняя девушка, упавшая в четверг с большой высоты в Астане, находится в крайне тяжелом состоянии в отделении анестезиологии и реанимации.
"Дыхание на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких)", — прокомментировали в пресс-службе научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.
У девушки диагностированы переломы девяти ребер, компрессионные переломы грудных и поясничных позвонков, закрытая черепно-мозговая травма, пневмоторакс (скопление воздуха — прим.ред.) правого легкого. Также она получила травматический шок 2-3 степени и многочисленные ссадины рук и ног.
Напомним, девушка упала, по разным данным, с высоты 9-го или 15-го этажа жилого комплекса "Новый мир" напротив Дома министерств и приземлилась на крышу припаркованного авто.
Также сегодня сообщалось о том, что днем ранее в Астане с 21-го этажа жилого дома выпала девушка 1997 года рождения. Ее тело обнаружили вечером 3 мая по проспекту Бауыржана Момышулы. Факт был зарегистрирован по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
Источник: Sputnik Казахстан; mediflex.ru
Фото: © SPUTNIK / АЙСУЛУ ЖУМАГУЛОВА
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