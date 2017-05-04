Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Медики рассказали о состоянии девушки, упавшей с многоэтажки на левом берегу Астаны

4 мая 2017, 16:22

Девушка находится на искусственной вентиляции легких.

Семнадцатилетняя девушка, упавшая в четверг с большой высоты в Астане, находится в крайне тяжелом состоянии в отделении анестезиологии и реанимации.

"Дыхание на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких)", — прокомментировали в пресс-службе научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

У девушки диагностированы переломы девяти ребер, компрессионные переломы грудных и поясничных позвонков, закрытая черепно-мозговая травма, пневмоторакс (скопление воздуха — прим.ред.) правого легкого. Также она получила травматический шок 2-3 степени и многочисленные ссадины рук и ног.

Напомним, девушка упала, по разным данным, с высоты 9-го или 15-го этажа жилого комплекса "Новый мир" напротив Дома министерств и приземлилась на крышу припаркованного авто.







Также сегодня сообщалось о том, что днем ранее в Астане с 21-го этажа жилого дома выпала девушка 1997 года рождения. Ее тело обнаружили вечером 3 мая по проспекту Бауыржана Момышулы. Факт был зарегистрирован по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

Источник: Sputnik Казахстан; mediflex.ru
Фото: © SPUTNIK / АЙСУЛУ ЖУМАГУЛОВА



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...