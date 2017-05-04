Роскомнадзор приступил к блокировке серверов торрент-трекеров

Данная мера позволит замедлить процесс раздачи файлов, отмечают в ведомстве.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объявила о начале блокировки «анонсеров» - серверов, отвечающих за связь между пользователями торрент-трекера. Данная мера позволит «замедлить процесс раздачи, поскольку торрент-клиент перестает получать информацию, у кого можно скачать тот или иной файл», сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Анонсеры» собирают данные, необходимые для организации устойчивого файлообмена. В частности, кто и какие файлы раздает, на какой стадии у пользователя находится загрузка того или иного файла. На основании собранной информации «анонсер» предлагает IP-адреса пользователей, у которых можно скачать интересующий файл, поясняется в сообщении Роскомнадзора. Блокировка серверов осуществляется операторами связи по IP.

О своей борьбе с «анонсерами» ведомство рассказало в связи с годовщиной вступления в силу «антипиратских» поправок, внесенных в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 1 мая 2015 года. Данные поправки наделяют Роскомнадзор правом пожизненно блокировать ресурсы с противоправным контентом.

С момента вступления поправок в действие в Роскомнадзор поступило 1451 определение Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах и 3,3 тысячи заявлений от правообладателей в отношении 29 тысяч ресурсов. Всего 5,2% от общего числа сайтов, в отношении которых принимаются меры, были заблокированы операторами связи. В остальных случаях доступ к информации, нарушающей авторские права, был заблокирован администрациями пиратских ресурсов, отмечается в сообщении Роскомнадзора.